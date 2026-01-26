激烈反抗？影片還原遭射殺明州男未掏槍 官員卻稱威脅
37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)24日上午在明尼阿波利斯遭聯邦執法人員開槍射殺，目前至少有四段目擊者拍攝的影片公開流傳，影片中他並未持槍，且已被壓制繳械。然而川普政府官員的解讀似乎與影片呈現的情況大不相同，不斷敘述普雷蒂對執法人員構成威脅。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，槍擊發生不久後國土安全部長諾姆(Kristi Noem)便說普雷蒂手持一把九毫米半自動手槍接近邊境巡邏隊員，隊員們試圖解除他的武裝但他激烈反抗；白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)則說普雷蒂「試圖暗殺聯邦執法人員」。FBI局長巴特爾(Kash Patel)25日稱不可能襲擊執法人員而不受懲罰，被問到「普雷蒂是如何威脅執法人員」時，巴特爾推說「希望國土安全部和檢察官對此進行調查。」
這些由目擊者從不同角度拍攝的影片——包括街頭、商店和車內——顯示普雷蒂在衝突發生前，他曾上前幫助一名被聯邦探員推擠的人，之後與探員發生扭打時也是拿著手機而已。
距離最近的影片由一位身穿粉色外套女子拍攝，顯示一開始普雷蒂只是在街上用手機拍攝執法情況。他身穿棕色長褲、深色連帽外套與深色棒球帽，在街道中央近距離與執法人員交談，其中一名執法人員將他推回路邊。之後另名執法人員推擠民眾，對方跌倒在路邊積雪上，普雷蒂試圖隔開兩人，致命的衝突就此開始。
執法人員掏出一個看似胡椒噴霧的罐子。普雷蒂扭身閃避，左手高舉過頭，仍被噴灑噴霧並被推了一把。普雷蒂移動到倒在路邊的民眾身旁，再次被噴灑噴霧，他似乎將手機放進右側外套口袋，接著倒在那人身上並抱住對方，隨後多名執法人員包圍普雷蒂，將他壓倒在地。穿灰色外套的執法人員接近並似是搜查普雷蒂後，有人喊出「有槍」，一名戴著黑色面罩、站在普雷蒂上方的執法人員便拔槍指向普雷蒂，灰外套人員接著離開包圍圈，右手拿著一把應是普雷蒂的手槍；此時他跪在地上，接著黑面罩人員開火，一連串槍聲後普雷蒂倒地不動。
普雷蒂家屬質疑川普政府的說法，稱他在衝突中並未持槍，聲明表示「政府聲稱關於我們兒子的謊言令人作嘔且憤慨。」
▼收聽一洲焦點Podcast：
更多世界日報報導
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
其他人也在看
Trader Joe's炸洋蔥花球 槓上澳美客牛排招牌菜
連鎖超市Trader Joe's槓上了澳美客（Outback）牛排館。儘管兩家企業在餐飲領域的定位截然不同，如今卻因一道...世界日報World Journal ・ 18 小時前 ・ 發表留言
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿
中餐是美國廣納百川、眾多歷史悠久的異國料理之一，其淵源可追溯至19世紀中期逾150年前。最早由廣東移民所創立的中餐館，遍...世界日報World Journal ・ 21 小時前 ・ 發表留言
東北暴雪 新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班
紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通普遍出現嚴重延誤，新澤西...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
美護理師遭官員擊斃影片似打臉川普政府！目擊證人：沒見死者持槍
[Newtalk新聞] 美國邊境執法人員24日在明尼蘇達州明明尼阿波利斯市擊斃37歲加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti），美國總統川普（Donald Trump）政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，官方試圖將這起「對1名倒臥地面男子的槍擊」，描述為正當防衛行為，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。此外，2名目擊者證稱普雷蒂接近聯邦執法人員時並未持有任何武器，直接駁斥川普政府官員的指控。 綜合法新社和英國衛報25日報導，美國聯邦移民執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃普雷蒂，引發家屬、地方領袖，以及好萊塢藝人強烈批評。1張靜態畫面顯示，普雷蒂在遭聯邦探員推擠前數分鐘，正以手機拍攝現場影像，不久後即遭槍殺。美國國土安全部（DHS）聲稱，普雷蒂當時手持一把9mm半自動手槍和彈藥，接近美國邊境巡邏隊（USBP）官員，當官員試圖解除他的武裝時，他「激烈抵抗」，執法人員係基於自衛動機而開槍。 川普政府官員未說明普雷蒂當時是否持槍。但美國國土安全部在社群媒體X（前推特）張貼一把手槍的照片，據稱這把手槍是在普雷蒂身上找到。美國國土安全部在X發文寫道，嫌犯也攜帶兩個彈匣，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 443則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 185則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 112則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 3 小時前 ・ 32則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 11則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 138則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 11 小時前 ・ 7則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言