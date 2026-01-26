激烈反抗？影片還原遭射殺明州男未掏槍 官員卻稱威脅

普雷蒂被邊境巡警壓制後，執法人員掏槍朝普雷蒂射擊，現場傳出十槍左右的槍響。（路透）

37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)24日上午在明尼阿波利斯遭聯邦執法人員開槍射殺，目前至少有四段目擊者拍攝的影片公開流傳，影片中他並未持槍，且已被壓制繳械。然而川普政府官員的解讀似乎與影片呈現的情況大不相同，不斷敘述普雷蒂對執法人員構成威脅。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，槍擊發生不久後國土安全部長諾姆(Kristi Noem)便說普雷蒂手持一把九毫米半自動手槍接近邊境巡邏隊員，隊員們試圖解除他的武裝但他激烈反抗；白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)則說普雷蒂「試圖暗殺聯邦執法人員」。FBI局長巴特爾(Kash Patel)25日稱不可能襲擊執法人員而不受懲罰，被問到「普雷蒂是如何威脅執法人員」時，巴特爾推說「希望國土安全部和檢察官對此進行調查。」

這些由目擊者從不同角度拍攝的影片——包括街頭、商店和車內——顯示普雷蒂在衝突發生前，他曾上前幫助一名被聯邦探員推擠的人，之後與探員發生扭打時也是拿著手機而已。

距離最近的影片由一位身穿粉色外套女子拍攝，顯示一開始普雷蒂只是在街上用手機拍攝執法情況。他身穿棕色長褲、深色連帽外套與深色棒球帽，在街道中央近距離與執法人員交談，其中一名執法人員將他推回路邊。之後另名執法人員推擠民眾，對方跌倒在路邊積雪上，普雷蒂試圖隔開兩人，致命的衝突就此開始。

執法人員掏出一個看似胡椒噴霧的罐子。普雷蒂扭身閃避，左手高舉過頭，仍被噴灑噴霧並被推了一把。普雷蒂移動到倒在路邊的民眾身旁，再次被噴灑噴霧，他似乎將手機放進右側外套口袋，接著倒在那人身上並抱住對方，隨後多名執法人員包圍普雷蒂，將他壓倒在地。穿灰色外套的執法人員接近並似是搜查普雷蒂後，有人喊出「有槍」，一名戴著黑色面罩、站在普雷蒂上方的執法人員便拔槍指向普雷蒂，灰外套人員接著離開包圍圈，右手拿著一把應是普雷蒂的手槍；此時他跪在地上，接著黑面罩人員開火，一連串槍聲後普雷蒂倒地不動。

普雷蒂家屬質疑川普政府的說法，稱他在衝突中並未持槍，聲明表示「政府聲稱關於我們兒子的謊言令人作嘔且憤慨。」

