激烈衝突不斷！陸筱晴祭出「嚴苛連坐法」 露娜屢被點名落淚

由黃鐙輝、若潼在棚內擔任主持人及觀察員的台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》，10位菜鳥仔在27日面臨第一次「毫無人性」的淘汰，不僅要接收隊友的指控，還要忍受隊友的不滿，各種情緒讓黃鐙輝都捏把冷汗，直呼：「好像在坐雲霄飛車。」

《菜鳥仔 NICE PLAY》為全世界第一檔「台語」啦啦隊養成的實境節目。（圖／公視台語台提供）

第5集中10位菜鳥仔在富邦悍將應援團團長Travis指導下，首次挑戰創作應援詞，為職棒台鋼雄鷹二軍和高雄普門高中友誼賽，分兩組展開一場應援對抗。為順利通過測驗，每一位菜鳥仔在每個環節都繃緊神經，總監陸筱晴嚴格規定10個人動作必須整齊，只要1人不同就要重新來過。本就不擅長舞蹈的露娜，多次被點名，導致大家不斷重跳，波波對此相當不滿，「可不可以跳對？我不要一直重跳。」露娜也因為多次被點名，在表演跳舞中激動落淚，陸筱晴對此趁機教誨，表示不該把情緒帶到表演舞台上，「就算跳到哭，還是要繼續跳。」顯示她身為職業啦啦隊的「頂真」精神。

小茉（左起）、糖糖、露娜、波波 在富邦悍將應援團團長Travis指導下挑戰創作應援詞。（圖／公視台語台提供）

經過一段時日的培訓、競賽，菜鳥仔在第6集面對嚴峻的淘汰，評選標準除了前5集的各項表現外，還有最考驗人性的成員互選淘汰。當菜鳥仔看到自己被其他人選為「不想共事」，集訓相處時累積的不滿一觸即發，毫無保留的坦白讓部分成員走心、落淚，甚至提出疑問，現場氣氛降到冰點，相當尷尬。

職棒味全龍啦啦隊員的小螞蟻，在棚內看著菜鳥仔鬧翻、淘汰，難過的想起過去隊友慘遭淘汰的回憶，一時情緒湧上的頻頻拭淚。讓一路見證菜鳥仔成長的黃鐙輝有感而發，「他們的終點站都還沒到，他們都還在繼續飛，只是他們現在的路線不同。」若潼也說，雖然難過，但因為是比賽，一定會有人被淘汰，「不管今天被淘汰的是誰，大家一定會捨不得，因為一起生活一起練習很多時間。」





