激盪交安教育創新思維 北市教育局組團跨縣觀摩交流

北市組團參訪高雄市中正高中，觀摩交安結合資訊科技，推動交通教育交流

傳承交安教育推動經驗，激盪北市教師在課程設計、環境規劃及社區合作的創新思維

北市組團參訪新北市莒光國小，借鏡交通安全教育上的優良作法

為提升交通安全教育專業知能，促進經驗傳承並凝聚團隊共識，臺北市教育局辦理2梯次「114年交通安全教育外埠教育環境體察及優質校園參訪活動」，帶領北市教育團隊前往新北、嘉義、高雄等縣市參訪交流，借鏡外縣市在交通安全教育上的優良作法，進一步強化臺北市各校的交通安全教學與推動實務。

臺北市教育局說明，本次活動以「跨域學習、交流共榮」為核心理念，邀請38位長期投入交通安全教育的訪視委員、財團法人郭錫瑠先生文教基金會代表，以及多所金安獎特優與金輪獎績優學校團隊，參訪新北市莒光國小、嘉義市興嘉國小、高雄市苓雅國中及中正高中等四所教育部金安獎特優學校。透過現地觀摩，學員得以了解各校如何將交通安全教育融入日常校園生活，並從實務經驗與創新作法中獲得啟發，有助激盪北市教師在課程設計、環境規劃及社區合作上的多元思維，進一步強化學生的交通安全意識與行為養成。

臺北市教育局指出，參訪學校皆展現具特色的交通安全教育成果，例如：新北市莒光國小精心規劃通學動線，有效紓解3,000多人放學人潮；嘉義市興嘉國小改善通學環境，營造安全的行走空間；高雄市苓雅國中透過智能小車程式設計課程，讓學生親身體驗「內輪差」的危險情境；高雄市中正高中則運用AI科技製作雙語交通安全宣導影片。這些多元作法都是臺北市未來推展校園交通安全的重要參考。

此外，在參訪嘉義市興嘉國小時，因少棒隊交流而結下的情誼，臺北市東園國小特地贈予今年威廉波特少棒冠軍隊的簽名海報，象徵兩校在交通安全與體育領域共同勉勵、互相支持，成為本次活動中最溫馨動人的交流亮點。

臺北市教育局表示，本次外埠參訪活動不僅拓展北市教育團隊視野，也將促使各校在未來推動更多創新作法，共同打造更安全、友善的校園交通環境。