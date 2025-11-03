激盪地方創生新思維 桃市青年局率隊赴南投見學





桃園市政府青年事務局推動「青年投入永續發展行動計畫」，透過輔導與補助機制，鼓勵青年以行動深耕地方、實踐在地永續發展。為拓展青年視野，青年局長侯佳齡率領近30位地方創生青年團隊前往南投展開一日見學交流，安排實地走訪中興新村與竹山小鎮文創，並拜會南投縣政府青年發展所，透過面對面跨縣市交流，汲取不同地區的創生策略。

侯佳齡表示，青年局推動跨縣市創生交流已逾4年，曾帶領團隊走訪馬祖、宜蘭、澎湖等地，讓青年從不同角度去認識地區發展特色與創新做法。南投縣是全國地方創生的重要典範，今年更與國發會攜手舉辦「2025台灣地方創生年會」，展現推動創生的整合力與決心。此次帶領青年團隊南下見學，期望藉由實地觀摩學習，啟發更多創新思維，為桃園地方創生注入持續發展能量。



「省府散策」主理人朱怡甄老師帶領桃園團隊走訪創生聚落店家-依舊愛咖啡。





見學首站前往中興新村，由「省府散策」主理人朱怡甄老師親自導覽，帶領大家認識這座承載省府記憶的老聚落，如何透過整體性的策劃與實踐，推動聚落活化與文化再生，讓生活與創意重新在街巷間發芽。午餐過後，邀請南投縣政府青年發展所與在地團隊就青年返鄉及跨縣合作等議題熱烈討論，分享如何協助青年找到回鄉發展契機。

接著走訪竹山小鎮文創，由創辦人何培鈞老師分享南投地方再生歷程，並展示如何結合人工智慧應用，打造地方創生的新樣貌。

竹山小鎮文創何培鈞老師帶領團隊走訪竹山臺西車站。

參與活動永續團隊表示，這趟見學讓我瞭解到地方創生的核心是共好，不是只顧發展自己，而是要能與地方店家、居民、產業一起成長。中興新村從沒落的老省府轉型成青年創生聚落，真的很感動，也學到整合資源、建立品牌的經驗，這些都能回桃園應用。此外也有團隊成員分享，透過與其他縣市青年交流，發現每個地方都有不同創生方法，也讓自己更有信心，把理想一步步實踐。

青年局指出，「青年投入永續發展行動計畫」推動至今，已協助超過110組青年團隊在桃園各區域扎根發展、展開地方創生行動，今（114）年的永續團隊已舉辦超過120場次活動，主題涵蓋食農教育、文化體驗、原鄉部落等多元面向，形塑屬於桃園的在地特色。未來青年局也將持續推動跨縣市交流，串聯更多創生能量，協助青年以行動實踐地方創新，打造桃園成為地方共好的城市。

