激盪跨文化戲劇想像 當代傳奇劇場明新科大互動交流
明新科技大學多媒體與遊戲發展系邀請成團四十週年的「當代傳奇劇場」走入課堂，分享創團代表作《慾望城國》的創作緣起，並介紹傳統京劇唱、唸、做、打的基本功。人文與設計學院趙子嘉院長，以及大學主修戲劇的張齊軒副教授，全程陪同多媒體系同學與「當代傳奇劇場」演員交流。
此次為宣傳即將於本週末在新竹演出的《慾望城國》，由青年世代演員親自蒞校分享創作與表演歷程，並於現場演繹毯子功、成天蹬三起三落、鷂子翻身等高難度身段，動作紮實、俐落矯健，讓同學宛如置身劇院之中，掌聲與驚呼聲此起彼落。透過近距離交流，同學得以深入認識表演背後的身體訓練，以及東西方藝術融合的劇場創作魅力，現場互動氣氛熱絡。
《慾望城國》傳承版改編自莎士比亞《馬克白》，透過京劇表演身段與當代表演語彙的融合，呈現人性與慾望之間的張力，也讓莎士比亞經典作品展現嶄新詮釋。此次於明新科大舉辦的藝文講座，由師承吳興國的興傳奇青年劇場團長朱柏澄，以及師承魏海敏的演員黃若琳共同分享。作為承接吳興國與魏海敏藝術脈絡的青年世代，兩人除展現紮實的表演基礎外，也分享在跨文化劇場中的學習、思考與轉化經驗。從舞台基本功訓練到角色情感詮釋，讓學生更貼近劇場創作的實際面貌。
從傳統京劇融入西方經典文本、致力顛覆東西方舞台語彙既有框架的劇團創作特色，談到自幼練功、吊嗓的甘苦歷程，以及獲得國際藝文界高度肯定的成就感，現場掌聲與笑聲不斷，也讓同學們發現藝文講座原來也能如此生動有趣、吸睛圈粉。
多媒體與遊戲發展系修習「導演學」及「表演藝術與創作」課程的同學們，透過此次「當代傳奇劇場」藝文講座交流，得以從不同角度認識東西方融合的表演藝術，驚豔跨文化劇場創作的多元可能，也讓同學對實際走進劇場觀賞演出，燃起更多興趣與熱情。
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