即時中心／顏一軒、李美妍報導

副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民進黨嘉義縣立委陳冠廷今（8）日分析，這次蕭副總統的演說釋放一個清楚的訊號，意即歐洲關心台灣不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係，這不是禮貌性拜訪或過境外交，而是代表台灣已成為可一起坐下來談策略的國際角色。





陳冠廷表示，蕭美琴這次在歐洲議會上台演説，是一個很清楚的訊號，「代表台灣現在不是站在場邊等人家討論我們，而是我們自己走上去，把我們要說的、要爭取的、要合作的，直接放在台上討論」。

快新聞／激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色

民進黨嘉義縣立委陳冠廷。（資料照／陳冠廷國會辦公室提供）

他認為，歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係；台海的穩定關係到歐洲的供應鏈、經濟，以及明天的生活會不會被影響；這件事，台灣能夠在國際的平台自己講，而且要講得夠清楚，蕭副總統做到了。

陳冠廷強調，此次蕭美琴所出席的場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，而是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，代表台灣已經是可以一起坐下來談策略的國際角色。

原文出處：快新聞／激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色

