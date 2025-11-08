激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
即時中心／顏一軒、李美妍報導
副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民進黨嘉義縣立委陳冠廷今（8）日分析，這次蕭副總統的演說釋放一個清楚的訊號，意即歐洲關心台灣不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係，這不是禮貌性拜訪或過境外交，而是代表台灣已成為可一起坐下來談策略的國際角色。
陳冠廷表示，蕭美琴這次在歐洲議會上台演説，是一個很清楚的訊號，「代表台灣現在不是站在場邊等人家討論我們，而是我們自己走上去，把我們要說的、要爭取的、要合作的，直接放在台上討論」。
民進黨嘉義縣立委陳冠廷。（資料照／陳冠廷國會辦公室提供）
他認為，歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係；台海的穩定關係到歐洲的供應鏈、經濟，以及明天的生活會不會被影響；這件事，台灣能夠在國際的平台自己講，而且要講得夠清楚，蕭副總統做到了。
陳冠廷強調，此次蕭美琴所出席的場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，而是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，代表台灣已經是可以一起坐下來談策略的國際角色。
原文出處：快新聞／激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
更多民視新聞報導
蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
現身歐洲議會！蕭美琴IPAC峰會演說全球矚目 賴清德震撼發聲了
其他人也在看
蕭美琴登歐洲議會演說 陳冠廷分析：台灣從被討論成參與者
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，成為台灣首位在歐洲主要國際組織發聲的元首級人物。民進黨立委陳冠廷今（8）日指出，這不僅是外交突破，更象徵台灣從被討論者，變成參與討論者；立委吳思瑤則批評國民黨主席鄭麗文出席「共諜追思會」，讓一個台灣變成兩個世界。 陳冠廷表示，蕭美琴這次...匯流新聞網 ・ 17 小時前
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
日本熊患步步驚魂！女子遭襲靠狗救命 牧場車頭被熊拍凹
日本近期鬧熊患，不僅靠近森林處出現黑熊，也被發現出沒校園攀爬，隨著進入秋季賞楓季節，遊客紛紛前往山林欣賞美景，卻因熊出沒警示被拒之門外；其中一名住戶分享，10月中旬於日本群馬縣觀光勝地「吹割瀑布」遭到熊攻擊，所幸狗狗及時出現，中斷熊隻攻擊，另外一名男子則被熊抓傷導致蜂窩性組織炎。對此當地政府也祭出應變措施。鏡報 ・ 3 小時前
最新／IPAC演說驚艷歐洲議會 蕭美琴明晨6時返抵國門發表談話
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統府公共事務室今（8）日發布消息指出，蕭美琴預計於明（9）日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門簡短發表談話。民視 ・ 19 小時前
籲聯合國憲章禁武原則適用台海 謝志偉：各國團結應對中國擴張
2025年對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會首日（7日）晚間，我國駐歐盟大使謝志偉設宴款待來自多國的國會議員及外交使節。謝指出，自由世界過去幾十年來的最大失誤就是幫助中國，而IPAC成功促成各國立法者團結應對中國擴張，呼籲聯合國憲章禁止使用武力與維護國際和平安全的原則適用於台海。自由時報 ・ 22 小時前
美法官裁定川普濫權「派兵波特蘭」違反憲法
(本報綜合報導)美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin ...自立晚報 ・ 7 小時前
NCC人事案遭封殺 行政院遺憾「影響民眾權益」 名醫列3爭議開嗆
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案昨（7）日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數封殺，讓行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。不過，蘇一峰醫師認為NCC沒有存在的必要，「只要敢騙人，執政一點都不難」。中時新聞網 ・ 18 小時前
蕭美琴赴歐洲議會發表演說！賴清德這樣說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，對此，總統賴清德今（8）日透過社群媒體「X」表示，台灣會堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
蕭美琴籲歐洲議員挺台灣 強化台歐供應鏈與AI合作
美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。 蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。 她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。 蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。 就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。 蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以中央廣播電台 ・ 22 小時前
盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。陳俞融強調，市府應放寬補助門檻、加速審核流程，並提出租金減免、營業補貼等具體措施，避免攤商被迫退場，「不是到市場走一圈就叫做解決問題」。她重申，「真正的支持，是在攤商最艱難的時候，把錢補下去」。原文出處：快新聞／盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商 更多民視新聞報導豬瘟一團亂! 綠民代赴監院陳情 盼調查中市府行政疏失豬瘟疫情延燒!民進黨中議會黨團 監察院陳情延誤採檢! 中市擅自清消豬瘟案場 議員:拖累全台灣民視影音 ・ 18 小時前
范雲與黎崇恩交流並表達支持 (圖)
民進黨籍立委范雲（左2）今天出席IPAC峰會，與黎崇恩（右2）交流並表達支持。中央社 ・ 1 天前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
【民眾新聞葉柏成台北報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今〈8〉日在台大校友會館舉行 […]民眾日報 ・ 18 小時前
金門醫院離譜疏失！1歲嬰接種流感疫苗 竟遭誤打成A肝疫苗
衛福部金門醫院驚傳昨（7）日有嬰兒遭打錯疫苗！1對年輕夫妻帶著1歲又1個月大的寶寶前往接種流感疫苗，但醫護人員竟誤拿成A型肝炎疫苗施打，且院方直到晚間盤點藥劑時才發現異常，緊急致電通知家屬；對此，院方表示，將全面檢討疫苗施打流程並組織內部委員會調查失職人員，嚴防類似事件再度發生。中時新聞網 ・ 19 小時前
頭號特務率四大金剛殺手 他被稱「共產黨最害怕的國民黨人」
專題組／報導近年台灣共諜案頻傳，中國對台滲透行動無孔不入。談起近代特務史，可追溯至1927年國民黨的「清黨」行動，當時共產黨勢力逐漸壯大，蔣介石於是下令逮捕、殺害國民黨內的共產黨員，釀成「四一二慘案」。自此之後，不共戴天的國共兩黨，展開間諜戰，特務組織也隨之迅速擴張。1932年國民政府軍事委員會成立「調查統計處」，其中負責掌管第二處軍警調查業務的戴笠，執行監控、逮捕與暗殺任務，行蹤不定、神出鬼沒，被稱為「共產黨最害怕的國民黨人」。本週日晚間7點55分，《台灣演義》播出〈台灣特務史〉，帶您回顧國共特務攻防戰的腥風血雨，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 1 天前
蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。鏡新聞 ・ 14 小時前
民進黨高雄初選白熱化！3選將互動熱絡
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，有意爭取參選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（8）日出席活動時，有說有笑，互動熱絡，在旁的綠委邱志偉也笑稱，「我需要跟你們三位保持等距，表...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台灣最大間諜案 中共少將提供「絕密情資」化解軍演危機
專題組／報導多數間諜案的動機源於金錢或美色，但一樁扭轉台海局勢的關鍵策反卻是例外。1992年，台灣軍情局「少康專案」成功策反中國少將劉連昆；由於他曾經歷「六四天安門事件」，深刻感受中國應朝民主化發展，因此同意為台灣軍情局工作，前後總計提供一百多份軍事情報。這樁牽動兩岸政治發展的諜報案，更被改編為小說《叛國者》。本週《台灣演義》播出〈台灣特務史〉，帶您揭開特務情報人員的神秘故事。敬請鎖定週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道。民視 ・ 1 天前
范雲出席2025 IPAC布魯塞爾高峰會 國際齊聲聲援黎智英：香港自由不該被噤聲
[Newtalk新聞] 「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨（7）日在比利時布魯塞爾登場，台灣立法委員范雲受邀出席，與多國議員及人權倡議者共同聲援遭香港當局羈押的壹傳媒創辦人黎智英，並聆聽其子黎崇恩（Jimmy Lai Jr.）於會中發表的演講。 范雲表示，IPAC自成立以來，持續成為全球議員共同對抗中國威權擴張的重要平台。過去該組織在黎智英被捕後，便曾發起國際連署，呼籲港府撤銷政治檢控，並敦促各國政府重新檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她指出，這些努力象徵著民主國家對香港自由的堅定支持，也是全球防衛普世價值的實際行動。 黎智英是首位因《香港特別行政區維護國家安全法》遭控「勾結外國勢力罪」的香港民主人士。自2003年反基本法23條立法遊行起，他先後參與2014年雨傘運動及2019年反送中示威，始終站在民主運動最前線。當外界普遍預料他將流亡海外時，黎智英選擇留在香港，並受訪時坦言：「我已準備坐牢，不會後悔。」 范雲在峰會上強調，台灣能與各國議員並肩發聲，是民主韌性的展現，也是此次布魯塞爾高峰會的核心精神。她說：「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍新頭殼 ・ 16 小時前
蕭副總統訪歐演講外交突破 賴總統：堅定捍衛民主
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德今（8）日透過社群平台表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥青年日報 ・ 1 天前
繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年台灣好報 ・ 22 小時前