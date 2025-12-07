「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖

社會中心／綜合報導



新北市一名29歲吳姓網美，因外貌亮麗、擅長營造「醫美魔術」形象而在社群上累積超過萬名追隨者，經常以專業形象與華麗自拍吸引粉，然而，她近日卻被人檢舉涉及毒品案，警方循線掌握情資後前往住處搜索，竟意外查獲多樣第二級毒品，使她長期塑造的專業身份瞬間形成反差，消息曝光也在網路引起廣大討論。









警方接獲吳女持有非法藥物的檢舉後組成小組展開調查，蒐集完整證據後向法院申請搜索票，於4日下午4時左右突襲其位於三重區的住處，員警當場發現大麻煙彈、MDMA及吸食器具等證物，警方隨後將其帶返派出所進行詢問，並同步追查毒品取得管道。

事實上，吳女在Instagram上自我定位為「定製醫美全能魔術變臉王」，經常宣稱與北中南多家合規醫美機構合作，甚至稱替全台上萬名客人進行臉部設計規劃，塑造出專業又性格的品牌形象，但根據了解，其公司登記為化粧品批發業，所有詢問與預約都必須透過「私訊」進行。





事後，吳女在警方詢問時辯稱毒品是「自用」用途，警方仍依《毒品危害防制條例》將她移送新北地檢署偵辦，後續是否擴大偵查將視檢方進一步調查而定。事件爆發至今吳女依舊保持社群更新頻率，於限時動態曬出自己工作、協助諮詢畫面，維持自己專業形象，除此之外還公開一張深夜躺床畫面，沒有任何文字說明，似乎表明自己目前心情狀態。





