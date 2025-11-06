激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性

民視新聞／郭欣華 綜合報導

美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。

美國最高法院11月5日舉行聽證會，審理美國總統川普是否有權依據1977年頒布的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅。大法官與代表政府的聯邦檢察總長索爾辯論超過2個半小時，光是針對「監管進口」一詞，雙方就上演激烈舌戰。

大法官巴雷特vs.聯邦檢察總長索爾：「如吉本斯案就包含相關內容，還有一些司法案例...，這僅表明這個詞可以這樣用，這些案例都沒有提到賦予關稅徵收權。」

索爾辯稱，IEEPA確實授權總統「監管進口」，當中雖未提到「關稅」二字，實際卻包括關稅的使用。但無論是保守派或自由派大法官，都對政府的論點提出尖銳質疑。

大法官傑克森：「很多很多總統都沒有以這種方式，使用監管一詞來徵收關稅。」

大法官羅伯茲：「應對外國勢力時關稅當然是必要的，但卻是透過向美國民眾徵稅的手段，而徵稅一直是國會的核心權力。」

有大法官指出，關稅是一種稅收形式，而稅收是國會核心權力，讓總統的外交權力凌駕於國會基本權力之上，將抵消行政權和立法權之間的制衡作用。

大法官戈蘇奇：「一旦國會把權力交給總統，就再也拿不回來了，這就像一個單行道。」

​​​​​​​​川普政府的幾名關稅大將，包括財長貝森特、商長盧特尼克和貿易代表葛里爾皆出席旁聽，這起由十幾個民主黨執政州和私人企業提起的合併訴訟，結束後貝森特更是信心滿滿。

美國財政部長貝森特：「我們很有信心尤其是在今天之後。」

貝森特雖然信心十足，但也未雨綢繆地表示，萬一判決不利，政府仍有其他管道可用，像是《貿易法》的301條款等。至於最高法院的裁決，可能需要數月時間才會出爐。

