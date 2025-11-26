濁水溪下溪墘堤防提前四月完工 劉建國督辦防汛工程全力加速

立委劉建國要求四河分署督促廠商提前配置機具與人力，優先完成丁壩、護岸等關鍵結構，確保在雨季前堤防具備完整防禦能力。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】濁水溪沿岸長期受水流沖刷及地形限制影響，形成高灘地流失與防洪風險。立法委員劉建國日前前往「濁水溪下溪墘堤防防災減災工程」現場視察，指出工程原訂於明年七月完工，將強碰汛期，可能對沿岸村落造成威脅。他當場要求調整工序、增加量能，務必在明年汛期前完成主要防護，並獲經濟部水利署第四河川分署承諾提前於明年四月底完成主體工程。

濁水溪沿岸長期受水流沖刷及地形限制影響，形成高灘地流失與防洪風險。（圖／記者蘇榮泉攝）

四河分署副分署長張朝恭表示，下溪墘河段因位於水路轉角處，長期受到水流直沖，高灘地流失情況明顯。此次整治工程經費達5,761萬元，由勝暉營造有限公司承作，設計內容包括在三處工區施作排樁沙腸丁壩、混凝土丁壩及追加第二工區的沙腸保護工，目標將深槽區向南偏移，增加高灘地腹地厚度，加強河岸抵禦能力。

立法委員劉建國日前會同四河分署副分署長張朝恭等人前往「濁水溪下溪墘堤防防災減災工程」現場視察。（圖／記者蘇榮泉攝）

根據合約，工程期間原訂為114年11月9日至115年7月6日。然而台灣自每年五月即進入汛期，若依原期程，施工期間恐逢豪大雨或颱風，不僅降低施工效率，更可能在工程未完成前使脆弱河岸承受更大壓力。

副分署長張朝恭說明工程經費達5,761萬元，包括在三處工區施作排樁沙腸丁壩、混凝土丁壩及沙腸保護工，增加高灘地腹地厚度，加強河岸抵禦能力。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國強調，防災工作必須與時間競速，任何延誤都會增加風險。他要求四河分署督促廠商提前配置機具與人力，優先完成丁壩、護岸等關鍵結構，確保在雨季前堤防具備完整防禦能力。

立委劉建國強調將持續監督工程進度，確保整體防洪網絡如期如質完成，保障地方居民生命財產安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

針對要求，張朝恭回應表示，雖然工程涉及多處工區、加強項目多，施工作業不易，但分署將全面盤點工序，在枯水期加強投入人力與機具，全力衝刺主要防汛設施，並承諾於115年4月底前完成主體工程，讓沿岸居民能在汛期前獲得更完善的保護。

濁水溪的揚塵與水患治理是長期挑戰，隨著高灘地逐步培厚及防護設施完善，將能有效穩定河道。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，在劉建國建議下，濁水溪林內堤段路面與護欄改善工程也獲爭取近500萬元補助，預計於年底前完成發包，強化整體河防安全。

劉建國表示，濁水溪的揚塵與水患治理是長期挑戰，隨著高灘地逐步培厚及防護設施完善，將能有效穩定河道。他將持續監督工程進度，確保整體防洪網絡如期如質完成，保障地方居民生命財產安全。

