濁水溪南岸高灘地嚴重流失 水利署斥資5700萬防災
中部中心 ／ 蔡松霖 雲林報導
濁水溪南岸位於西螺和二崙的高灘地，有許多農民承租種蔬菜和西瓜，但受到去年颱風和今年連續豪雨的影響，導致溪水暴漲、水流湍急讓高灘地嚴重流失，農民損失慘重，水利署斥資5700萬元進行防災工程，立委劉建國希望施工單位，能在明年4月底完工完成施作，確保安全。
濁水溪南岸高灘地大崩塌 農民種菜耕作超害怕滾下去。(圖/民視新聞)
這裡是濁水溪南岸的高灘地，農民耕作種植不少蔬菜水果，但可以看到，因為高灘地被水沖刷流失，出現大面積崩塌。農民耕作都會怕怕，就是受到去年和今年接連颱風及豪雨影響，高灘地不斷流失，當地農民期盼，相關單位能夠加緊修復腳步
立委劉建國會勘要求水利署第四河川分署 加速工程進度 確保民眾安全。(圖/民視新聞)
高灘地也緊鄰西螺和二崙兩村落，假使持續崩塌恐怕增加農民出入安全，立委劉建國接獲陳情，會同水利署第四河川分署會勘，已經啟動減災防災工程。立委劉建國要求，第四河川分署能夠顧及安全和施工品質的前提下，加速施作，水利署也回應，應該能在明年汛期前完工，沿岸村落和民眾安全。
