濁水溪南岸高灘地流失嚴重 水利署︰明年4月完工

立委劉建國現勘 促明年汛期前完工

〔記者黃淑莉／雲林報導〕濁水溪西螺大橋至高鐵鐵橋段間的高灘地，因長期遭水流直沖流失嚴重，水利署11月起辦理防災減災加強工程，原計畫明年7月完工，立委劉建國現場會勘指出，7月已進入汛期，若遇豪大雨或颱風施作未完工的工程恐泡湯，汛期不等人要求四河分署在明年5月汛期來臨前完工。

濁水溪南岸西螺、二崙的高灘地有許多農民承租種植蔬菜、西瓜，去年凱米颱風、今年丹娜絲颱風及8月初連續豪雨，濁水溪溪水暴漲水流湍急，造成西螺大橋到高鐵鐵橋段遭沖刷大面積流失。

廣告 廣告

四河分署副分署長張朝恭指出，該段因在水路轉角處受水流直沖，長期面臨高灘地流失，整治改善工程包括施設排樁沙腸丁壩、混凝土丁壩，透過一系列整治將深槽區往南偏移，增加高灘地腹地厚度，保護沿岸居民生命財產安全。

劉建國日前邀集四河分署等單位會勘防災減災工程，針對河道緊鄰村落，腹地不足等問題，要求四河分署加強防護，另對於工程明年7月才完工，正好是汛期一旦遇大雨或颱風，不僅施工困難，原本脆弱的河岸更可能面臨威脅，請四河分署督促廠商增加量能，針對關鍵的丁壩與護岸工程優先施作，確保在明年雨季來臨前，堤防能具備完整的防禦能力。

張朝恭表示，重新盤點工序後，將要求廠商在枯水期加派機具與人力進場趕工，在明年4月底汛期前完工發揮防洪功能。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……

身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光

國道七號用地費暴增逾百億 預計2026年6月開工

好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空

