濁水溪南岸高灘地遭沖走 水利署斥資5700萬防災

農民在高灘地上種植葉菜類，但受到去年凱米颱風、以及今年丹娜絲颱風帶來豪雨影響，導致濁水溪暴漲水流湍急，讓濁水溪南岸西螺大橋到高鐵鐵橋段的大面積高灘地遭沖走，農民損失慘重。

雲林農民說：「你看都崩塌那麼多了，我們都無法務農。」

西螺鎮民代表吳志明表示，「崩塌大家都很心疼，很都人都務農40、50年，今（2025）年崩塌成這樣，大家都嚇傻了，真的是欲哭無淚。」

有農民就說，此處高灘地緊鄰西螺、二崙村落，若持續崩塌恐會增加農民出入安全，當地民代接到陳情後會同四河分署會勘，水利署將補助5700萬元針對高灘地腹地不足，進行減災防災工程。

廣告 廣告

民進黨立委劉建國說：「會施作砂腸，砂腸會做兩層，一層高度是2米半，一層高度1米半，將近要4米的高度能夠來保護高灘地。」

第四河川分署副分署長張朝恭也表示，「我們就整個在1400公尺範圍裡面，我們會設置三座的丁壩，那這些工作會在明（2026）年汛期前都會來完成，我們四河分署也會督促廠商，把這邊工作做好。」

四河分署表示，因崩塌高灘地位置在水路轉角處，受水流直沖長期面臨流失風險，目前正值枯水期已加派機具與人力進場作業，預計明年四月底汛期前完工，以保護沿岸居民生命財產安全。

更多公視新聞網報導

濁水溪高灘地因豪雨崩塌 菜園全毀農民盼儘速整治

凱米致濁水溪高灘地出現斷崖 農民盼水利署引河水回中道

