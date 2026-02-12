濁水溪右岸景觀工程開工，打造彰化水岸生態休憩新地標。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府持續推動特色景觀建設，縣長王惠美今（12）日前往溪州鄉主持「彰化縣濁水溪右岸景觀工程」開工動土典禮。工程將全面優化濁水溪右岸環境景觀並設置多元休憩設施，打造結合生態、歷史、遊憩與觀光功能的水岸空間，為鄉親與遊客提供更友善舒適的休閒場域。全案總面積約3.6公頃，經費4,354萬5,000元，工期預計240日曆天。

濁水溪右岸是彰化具代表性的景點之一。圖／彰化縣政府提供

王惠美表示，本案融合周邊田園景觀，塑造自然友善的水岸新亮點，以西螺大橋為主題軸線，串聯歷史、軍事與水文元素，營造具有地方記憶與識別度的景觀特色。園區動線設計將設置歷史解說步道，從竹筏彩繪出發，串聯五分車與鐵軌意象，呈現西螺大橋興建前竹筏渡河與糖鐵繁榮時期的歷史縮影；同時保留軍事哨亭並以水文意象鋪面設計，讓民眾在漫步之間認識濁水溪流域與地方發展歷史。

在休憩設施方面，園區規劃多樣化遊具，包括盪鞦韆、翹翹板、搖搖馬、旋轉杯、兒童遊戲土丘及大型攀爬架等，同時設置滑步車場、彩繪牆、多功能草坪及體健設施，滿足不同年齡層使用需求，打造親子同遊的友善空間。

濁水溪右岸景觀工程開工，打造彰化水岸生態休憩新地標。圖／彰化縣政府提供

立法委員謝衣鳯表示，濁水溪右岸是彰化具代表性的景點之一，在中央與地方協力推動下，未來完工後將讓來到西螺大橋的遊客充分感受彰化之美。經濟部水利署第四河川分署長張朝恭指出，溪州鄉位於濁水溪沖積扇上，農產資源豐富，也是大甲媽祖遶境必經之地，未來中央將持續推動水尾堤防工程，與地方攜手提升濁水溪整體遊憩品質。

溪州鄉長江淑芬表示，感謝縣府重視地方需求，未來景觀工程將結合西螺大橋與社區彩繪稻田，全面優化景觀環境，打造溪州新亮點，歡迎全國民眾前來遊憩。

彰化縣政府城觀處指出，縣府近年持續推動水岸及公共空間建設，包含東螺溪水綠廊道與二水八堡一圳水岸廊道等計畫，透過整體規劃與在地特色融合，將水岸轉化為兼具生態、休憩與景觀功能的公共空間。此外，西螺大橋自114年12月1日至116年1月4日進行維修補強工程，目前全橋封閉施工，未來待景觀工程完工後，將形塑南彰化具代表性的水岸新景點，提供民眾更安全優質的休憩環境，展現彰化水岸嶄新風貌。

