濁水溪河床成「廢棄物大峽谷」 台中檢警破跨縣市濫倒集團

檢警與環保局人員在濁水溪等中部河川發現多處地點被濫倒營建廢棄物。翻攝畫面





在中、南部多條河川交錯的河床地帶，一條看不見的黑色產業鏈，正長期侵蝕國土。臺中地檢署與警方今（2）日宣告偵破一起橫跨台中、南投、彰化、雲林與嘉義五縣市的非法傾倒廢棄物案件，揭露營建混合物與廢塑膠被大量掩埋於河川地的系統性犯罪模式。

此案最早爆發在去年2月間。檢察官透過「國土區域跨域聯防機制」，接獲嘉義地區通報，指出嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地挖出不法棄置大量營建混合物與垃圾廢棄物。經分析後研判，廢棄物產源疑似來自台中地區建築工地，檢方隨即啟動調查。

鑑於河川生態攸關水資源安全與公共健康，專案被納入檢方自去年起推動的「淨土專案」，並同步啟用「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，整合警政、環保與水利單位情資，向上溯源鎖定可疑犯罪集團。

隨著資料交叉比對與長期動態蒐證，檢警確認，該批廢棄物並非零星棄置，而是透過非法轉運站與車隊分工，長期、有系統地載運至中、南部多處河川地傾倒、掩埋，藉由河床地形與雨水沖刷掩蓋跡證，以牟取不法暴利。

專案行動首先於5月15日破獲位於台中市西屯區的一處非法廢棄物轉運站，查出郭姓父子涉嫌違法經營，成為廢棄物流入河川的重要中繼點。檢警隨後循線擴大偵辦，進一步鎖定專門負責載運、傾倒的非法車隊與幕後土尾集團。

在掌握犯罪模式與關鍵人員後，專案小組於9月2日深夜凌晨，展開收網行動，在南投縣濁水溪河床，當場查獲蔡姓、陳姓、蕭姓等人正進行濫倒廢棄物。隨後再發動四波搜索行動，全面瓦解該非法棄置集團。

主辦的台中市刑大偵八隊隊長陳等揚指出，全案共動員超過百人次，查緝22人到案、搜索23處所，並向法院聲請羈押禁見6人獲准，其餘涉案人員分別裁定交保。行動中查扣拖車2台、曳引車4台、挖土機1台，以及無線電、手機與帳冊等犯罪工具。

檢警進一步查出，該集團前科累累，熟悉傾倒廢棄物的地點遍及多條重要河川與空地，包括南投縣濁水溪、嘉義縣水上鄉赤蘭溪、彰化縣芬園鄉烏溪與貓羅溪、雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，以及虎尾鎮惠來生命園區附近空地等處，對國土保育與河川生態造成嚴重破壞。

經多次履勘與開挖，僅目前確認的赤蘭溪與濁水溪南、北岸河川地，遭非法傾倒、掩埋的面積即超過5,100平方公尺，約相當於13個標準籃球場，廢棄物體積逾16,000立方公尺，接近7座奧運規格游泳池。相關單位初估，若要全面回復原狀，復育費用至少需新臺幣7,291萬元。

目前，檢警仍持續會同彰化、雲林等地環保與水利單位，釐清其他河川地與空地的實際受害範圍，並防止污染持續擴大。

檢方指出，本案已成為推動「淨土專案2.0」的重要指標案件，未來將持續貫徹國土跨域聯防機制，從源頭追查非法收受、轉運與棄置廢棄物行為，並查扣不法所得與工具，避免河川再次成為犯罪的掩護地。

檢警透過空拍確認被傾倒廢棄物的大小範圍。翻攝畫面

犯罪集團橫跨5縣市，傾倒廢棄物與垃圾在中部河床。翻攝畫面

