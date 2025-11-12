濁水溪流域撿木令暫停！林業署籲颱風期間遠離山區河川
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著鳳凰颱風發布陸上警報，林業及自然保育署南投分署今（12）日提醒，濁水溪流域的「漂流木自由撿拾公告」已失效，籲請民眾切勿在颱風及豪雨期間進入山區、溪河或海灘撿拾漂流木，以免發生意外。
中央氣象署於11月11日深夜23時30分發布第26號颱風「鳳凰」海上及陸上颱風警報，陸上警戒區涵蓋南投與雲林地區。受颱風外圍環流影響，中部山區已陸續出現強陣風與間歇性豪雨。林業及自然保育署南投分署今（12）日提醒，先前南投縣、雲林縣及彰化縣共同公告的「濁水溪流域漂流木自由撿拾公告」已正式失效，籲請民眾切勿趁颱風期間進入山區、溪河或海灘撿拾漂流木，以免遭遇暴漲溪水或落石危險。
南投分署指出，濁水溪流域橫跨中台灣三縣，集水區廣大，每逢豪雨容易夾帶大量漂流木、雜物順流而下。這些漂流木雖具資源再利用價值，但在風雨未歇時進入河川撿拾，極易發生意外。近年颱風豪雨期間，曾多起民眾因誤判情勢、下水撿木被湍急水流沖走的案例，提醒民眾切勿心存僥倖。
南投分署強調，颱風來襲期間山區環境極不穩定，不僅有暴流、土石流、坍方風險，連通往河川的便道也可能因積水、崩塌而中斷。呼籲民眾務必遵守防災指引，避免前往山林或溪流地帶活動，以「保命優先」為原則。
該分署指出，為因應汛期可能帶來的漂流木堆積問題，已於今年5月前與各漂流木打撈、清理權責機關完成災前整備。若颱風過後發現濁水溪流域有大量漂流木堆積，將依分工由各土地管理單位啟動後續清理與回收作業，確保水域暢通並減少環境衝擊。
此外，南投分署也提醒，颱風過後民眾如欲合法撿拾漂流木，應留意政府最新公告，避免違法撿拾行為。漂流木依法屬於國家或私人財產，未經許可擅自搬運、堆放或販售，恐涉侵占、竊盜等刑責。
民眾可至林業及自然保育署官網「漂流木專區」（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）查詢最新公告與撿拾規定。南投分署呼籲，颱風季節應提高警覺，配合政府防災措施，避免前往危險地帶，以保障自身安全，並共同維護自然資源與環境生態。
其他人也在看
國際要求止戰壓力下 緬甸接收新一批俄中軍機
美聯社今天(12日)報導，緬甸軍政府表示，緬甸空軍已接收一批俄羅斯直升機和中國軍機。儘管國際社會施壓，要求結束緬甸血腥的內戰，莫斯科和北京仍在繼續向緬甸軍政府提供裝備。 美國與歐盟等國已對緬甸實施制裁，包括禁止武器銷售。但根據聯合國，俄羅斯和中國一直穩定向緬甸軍方提供價值上億美元的軍武裝備。 軍方提供的照片顯示，緬甸接收了3架俄羅斯Mi-38直升機，以及2架中國運-8型(Y-8)運輸機。專家表示，這批飛機很可能用於將部隊運送往山區作戰。 緬甸軍方在11月7日於首都奈比多(Naypyidaw)舉行的飛機交付儀式上說，這批運輸機將幫助軍方，「進一步提升，確保緬甸領空安全的能力」。 根據緬甸軍政府領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)辦公室發布的聲明，敏昂萊表示：「當前的國際衝突和國內局勢清楚地表明，飛機扮演著至關重要的角色。」 英國智庫國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)駐新加坡分析師邁克爾斯(Morgan Michaels)表示，這批新飛機的供應表明「儘管面臨經濟和外交壓力，緬甸軍方仍在繼續獲取重要裝備，而俄羅中央廣播電台 ・ 13 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 21 小時前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
台中市放颱風假無風無雨 百貨公司照常營業
因應颱風鳳凰來襲，台中市府宣布今天停止上班上課。由於市區上午未出現強風豪雨，僅呈現陰天狀態，各大型百貨公司一早都公告，今天照常營業。有市民網友說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假即風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上EBC東森新聞 ・ 19 小時前
日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代
生活中心／李明融報導近年南投日月潭遭外來種魚虎入侵，危害潭中本土魚蝦生態。為剷除這些「潭中惡霸」，南投縣政府與當地漁民通力合作展開除虎行動，每年夏天都會以電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大，然而今年至今電撈數僅844尾，創歷年新低。縣府表示，電撈量連年創新低，一部分可見防治成效，但也懷疑與新興外來魚種「皇冠三間」有關。民視 ・ 1 天前
南部5縣市今放颱風假! "無風無雨"民眾嗨喊賺到
南部中心／綜合報導12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。不過，縣市首長可不敢掉以輕心，忙著視察各地的防颱準備，對於放颱風假的標準，都表示是按照中央氣象署的資訊來做判斷。12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。（圖／民視新聞）盯著平板螢幕，思考要點哪種爆米花，颱風天上午，大家沒有乖乖待著家，而是跑到影城看電影。一名大學生說，「沒什麼風雨啊！有點像賺到。」另一位媽媽帶著孩子來，「天氣還好，但是還是有一些風。」影城還配合颱風天放假，打八折優惠，簡直就是雙重的小確幸。南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，但大家一覺起來卻發現怎麼無風無雨，偶爾還有太陽，完全不像颱風天，民眾出門逛街的逛街，看電影的看電影，還有到廟裏拜拜的，旗津渡輪也維持營運。民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。（圖／民視新聞）台南民眾尤其感受最深，因為才剛經歷過丹娜絲颱風的蹂躪，可不想再來一次。民眾說：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾說：今天又賺到一天颱風假，就難得很悠閒就可以到處去拜拜，或是一些走走看看，耍廢一天。」民眾說：「在家裡等颱風來，結果颱風沒來，開心啊 ，心情很好。」相較民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。台南市長黃偉哲：「放颱風假至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分我們還是在依循這個標準。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，畢竟颱風還在家門口，還沒正式登陸，下午天的情況，誰也說不準。原文出處：南部5縣市今放颱風假！＂無風無雨＂ 民眾嗨喊賺到 更多民視新聞報導花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓LIVE／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署14:40最新說明民視影音 ・ 17 小時前