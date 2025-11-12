濁水溪流域撿木令暫停！林業署籲颱風期間遠離山區河川

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著鳳凰颱風發布陸上警報，林業及自然保育署南投分署今（12）日提醒，濁水溪流域的「漂流木自由撿拾公告」已失效，籲請民眾切勿在颱風及豪雨期間進入山區、溪河或海灘撿拾漂流木，以免發生意外。

隨鳳凰颱風陸警發布，林業署南投分署宣布濁水溪流域漂流木自由撿拾公告即日起失效，呼籲民眾颱風期間切勿進入山區或河川活動。（林業署提供）

中央氣象署於11月11日深夜23時30分發布第26號颱風「鳳凰」海上及陸上颱風警報，陸上警戒區涵蓋南投與雲林地區。受颱風外圍環流影響，中部山區已陸續出現強陣風與間歇性豪雨。林業及自然保育署南投分署今（12）日提醒，先前南投縣、雲林縣及彰化縣共同公告的「濁水溪流域漂流木自由撿拾公告」已正式失效，籲請民眾切勿趁颱風期間進入山區、溪河或海灘撿拾漂流木，以免遭遇暴漲溪水或落石危險。

南投分署指出，濁水溪流域橫跨中台灣三縣，集水區廣大，每逢豪雨容易夾帶大量漂流木、雜物順流而下。這些漂流木雖具資源再利用價值，但在風雨未歇時進入河川撿拾，極易發生意外。近年颱風豪雨期間，曾多起民眾因誤判情勢、下水撿木被湍急水流沖走的案例，提醒民眾切勿心存僥倖。

南投分署強調，颱風來襲期間山區環境極不穩定，不僅有暴流、土石流、坍方風險，連通往河川的便道也可能因積水、崩塌而中斷。呼籲民眾務必遵守防災指引，避免前往山林或溪流地帶活動，以「保命優先」為原則。

該分署指出，為因應汛期可能帶來的漂流木堆積問題，已於今年5月前與各漂流木打撈、清理權責機關完成災前整備。若颱風過後發現濁水溪流域有大量漂流木堆積，將依分工由各土地管理單位啟動後續清理與回收作業，確保水域暢通並減少環境衝擊。

此外，南投分署也提醒，颱風過後民眾如欲合法撿拾漂流木，應留意政府最新公告，避免違法撿拾行為。漂流木依法屬於國家或私人財產，未經許可擅自搬運、堆放或販售，恐涉侵占、竊盜等刑責。

民眾可至林業及自然保育署官網「漂流木專區」（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）查詢最新公告與撿拾規定。南投分署呼籲，颱風季節應提高警覺，配合政府防災措施，避免前往危險地帶，以保障自身安全，並共同維護自然資源與環境生態。