濁水溪竹山段遭亂倒廢棄物 四河分署聯手地檢、環保調查

濁水溪竹山段遭業者亂倒廢棄物，現場開挖廢棄物情形。(圖：四河分署提供)

▲濁水溪竹山段遭業者亂倒廢棄物，現場開挖廢棄物情形。(圖：四河分署提供)

南投縣竹山鎮濁水溪河段遭非法棄置廢棄物，第四河川分署與台中地檢署、南投縣政府等單位聯手調查，在進行廢棄物開挖作業發現竹山鎮香員腳段面積約四千平方公尺及和興段面積約七百平方公尺河川土地遭非法棄置傾倒廢棄物，初估體積約一萬四千四百立方公尺。

南投縣府環保局於一一四年九月會同工務處、保七第三大隊中區中隊、環境管理署中區環境管理中心、水利署第四河川分署等跨域聯防單位，在臺灣臺中地方檢察署指揮行動下，破獲郭氏父子在臺中市西屯區非法經營廢棄物轉運站後，再長期載運廢棄物至中南部五縣市各河川地傾倒之案件，縣府環保局利用科技儀器及調度重型機具針對轄內非法棄置地點協助專案小組進行開挖及蒐證，以利專案小組向上溯源及深入偵辦。

廣告 廣告

南投縣府環保局指出，不肖業者及不法犯罪集團常因河川地人煙稀少且易因颱風雨季大水沖刷滅證之特性，鎖定各地河川地進行廢棄物非法棄置之環保犯罪行為，嚴重污染水源與生態，環保局將持續與地方檢察署、保安警察、國道警察、高公局及河川管理機關深化合作平臺，透過科技工具提升執法效能，讓破壞國土者無所遁形。

第四河川分署表示，不法業者係利用濁水溪高灘地便道及位置偏遠於夜間進行非法傾倒，以規避巡查。該分署沿線已設置多處監視攝影機，並配合司法機關檢警提供相關影像查緝。

第四河川分署表示，本案涉及國土環境保護與公共安全，全力配合司法檢警及環保機關偵辦，並加強河川巡查及監控，四河分署強調非法棄置廢棄物不僅破壞河川生態，更可能危害公共安全，政府會全力查緝此類行為，民眾若發現可疑棄置行為，可撥打檢舉電話0800-062299通報，以確保濁水溪流域生態永續，共同守護河川環境。