濁水溪竹山段遭亂倒廢棄物 四河分署聯手地檢、環保調查
▲濁水溪竹山段遭業者亂倒廢棄物，現場開挖廢棄物情形。(圖：四河分署提供)
南投縣竹山鎮濁水溪河段遭非法棄置廢棄物，第四河川分署與台中地檢署、南投縣政府等單位聯手調查，在進行廢棄物開挖作業發現竹山鎮香員腳段面積約四千平方公尺及和興段面積約七百平方公尺河川土地遭非法棄置傾倒廢棄物，初估體積約一萬四千四百立方公尺。
南投縣府環保局於一一四年九月會同工務處、保七第三大隊中區中隊、環境管理署中區環境管理中心、水利署第四河川分署等跨域聯防單位，在臺灣臺中地方檢察署指揮行動下，破獲郭氏父子在臺中市西屯區非法經營廢棄物轉運站後，再長期載運廢棄物至中南部五縣市各河川地傾倒之案件，縣府環保局利用科技儀器及調度重型機具針對轄內非法棄置地點協助專案小組進行開挖及蒐證，以利專案小組向上溯源及深入偵辦。
南投縣府環保局指出，不肖業者及不法犯罪集團常因河川地人煙稀少且易因颱風雨季大水沖刷滅證之特性，鎖定各地河川地進行廢棄物非法棄置之環保犯罪行為，嚴重污染水源與生態，環保局將持續與地方檢察署、保安警察、國道警察、高公局及河川管理機關深化合作平臺，透過科技工具提升執法效能，讓破壞國土者無所遁形。
第四河川分署表示，不法業者係利用濁水溪高灘地便道及位置偏遠於夜間進行非法傾倒，以規避巡查。該分署沿線已設置多處監視攝影機，並配合司法機關檢警提供相關影像查緝。
第四河川分署表示，本案涉及國土環境保護與公共安全，全力配合司法檢警及環保機關偵辦，並加強河川巡查及監控，四河分署強調非法棄置廢棄物不僅破壞河川生態，更可能危害公共安全，政府會全力查緝此類行為，民眾若發現可疑棄置行為，可撥打檢舉電話0800-062299通報，以確保濁水溪流域生態永續，共同守護河川環境。
其他人也在看
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
全台急凍！最冷時刻曝光 回暖沒多久又有2波冷氣團接力
2026年剛開始就有強烈冷氣團！中央氣象署指出，這波冷氣團最冷的時間將落在「週五到週六凌晨」，西半部、宜花、金馬有可能下探10度甚至以下，提醒民眾要多保暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降
鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 3
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣！大雨狂轟「4縣市」 一路下到明天
今（1）日元旦迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫逐步下滑，持續影響到週末，夜間清晨各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區10至12度。另外，苗栗以北及宜花地區為陰時多雲、有短暫陣雨天氣，降雨較集中於北海岸及東北角地區，局部仍有達大雨以上等級；台中以南及台東為晴到多雲天氣。中央氣象署下午也針對4縣市發布大雨特報，小心瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
凍番薯了！強烈大陸冷氣團來襲 8縣市恐現10度以下低溫
強烈大陸冷氣團於今（1）日南下，氣象署發布最新低溫特報顯示，1月1日至3日全台氣溫明顯下降，北台灣部分地區將出現10度以下低溫，甚至持續達24小時。氣象署指出，今下午至明（2）日晚，新竹以北局部地區可能出現10度或以下的低溫，並亮起橙色燈號，提醒民眾做好保暖措施。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
強烈大陸冷氣團報到！氣溫恐降10度以下 氣象署曝最冷時段
民視新聞／温芸萱、楊軒報導強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫逐步下降，氣象署預報員劉沛滕今（1）日指出，最冷時段落在明晚至後天清晨，中部以北恐出現10度以下低溫。迎風面的桃園、宜蘭仍有間歇降雨，基隆北海岸及北部山區持續發布大雨特報。周日白天短暫回暖，但日夜溫差大，下週還有一波冷氣團再度報到。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
晚上又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，1日晚間至明（2）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區需慎防坍方及落石。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
9.9度急凍！強烈冷氣團全面發威、這「8縣市」低溫警戒 下周恐再迎新一波
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬首波強烈大陸冷氣團全面南下，台灣各地氣溫驟降，中央氣象單位連續發布低溫與大雨特報，不少民眾明顯感受到比跨年夜更...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
黑熊入侵！ 開冰箱搜刮食物 阿里山一處工寮遭闖
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義縣阿里山鄉達邦村，跨年夜晚上， 竟然有一頭黑熊闖進工寮 ，開冰箱搜刮食物，而且還通通吃光了，事後還留下清楚的掌印，好險當時沒有民眾被攻擊，不過還是讓住戶膽戰心驚，畢竟這是第一次，有黑熊入侵阿里山區的工寮。對此農業部嘉義分署表示，將會全力防範黑熊入侵，避免有民眾受傷。山區樹林間，一隻體型龐大的黑熊左看看右看看，似乎在找尋什麼，接著看見眼前鏡頭，似乎好奇的，用手拍打，這段畫面是位於山區的監視器影像，所拍攝下來，但沒想到，有工寮遭到黑熊登門侵擾，冰箱內食物，也遭到開啟享用。地點是位於，嘉義縣阿里山鄉達邦村，海拔約1129公尺的工寮，31號晚間，遭到黑熊入侵，冰箱內罐頭等食物，被吃下之外，地面上，還留有明顯的熊掌印，而這，也是阿里山區，首次有黑熊入侵工寮的紀錄。嘉義縣阿里山鄉達邦社區發展協會理事長莊有為：「早上過去的時候，就好像發覺到就是有東西，在他們工寮站，有騷動，在山上裡面一些工寮，都常常，也是會常常被這樣子侵擾。」農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長魏郁軒說：「如果有發現黑熊，請立即通知嘉義分署及附近的工作站。」農業部林業及自然保育署，嘉義分署表示，這回黑熊出沒地點，距離以往拍到的範圍，大約僅有3.8公里，接下來，將會全力防範黑熊入侵，避免人熊衝突，也呼籲，山區民眾置放戶外的廚餘及飼料等，得妥善收納，免得引起黑熊注意登門掠食。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
今晨低溫僅9.6度！北台灣整天寒冷、恐掉到7度 「首波寒流」估下週來襲
氣象署今（2）日清晨針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今日桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 10
2026元旦濕冷！ 強烈大陸冷氣團南下「越晚越冷」
今（1）日，元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
出門升旗注意保暖！強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫持續下探
即時中心／綜合報導注意保暖！今（1）日強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署指出，北部氣溫將逐漸下降，其他地區晚間起氣溫亦下降；迎風面雲多易雨，基隆北海岸及大台北山區將有雨勢，並有機會出現局部大雨。氣象署也提醒，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團接連報到，冷空氣持續影響台灣，1月上旬的氣溫將偏低。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／北北基這些地方大雨特報 一路下到明天
新年雨神報到！中央氣象署在今（1）天09:35發布大雨特報指出，東北季風影響，新北市北海岸已有豪雨發生，今日基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈冷氣團報到 週五晚至週六清晨低溫下探7度
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北新北報導2026年終於到了，元旦放假一天，但入冬首波強烈冷氣團將抵達，越晚越冷，周五上班日到週六是最寒冷時刻，北部地區可能跌到10度以下，明天部分地區更有機會下探7度。還有人因此明天請假一天，來個4天連假躲在家裡避寒。民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
本週末溜滑梯式降溫「剩個位數」 雪山追雪機會高
過了今天就是2026年，不過大台北、宜蘭地區持續有雨，且1月1日元旦起冷氣團接力南下，低溫影響到8日至9日，北部和宜蘭1500公尺以上山區有望降雪，以雪山機會最高，民眾務必做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話