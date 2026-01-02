濁水溪竹山段遭濫倒 四河分署揪凶

環保蟑螂在濁水溪竹山段亂倒廢棄物，相關單位蒐證。 （第四河川分署提供）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣竹山鎮濁水溪偏遠河段遭非法棄置大量廢棄物，嚴重影響河川環境，經檢警結合環保、水利單位跨域偵辦，破獲橫跨中部五縣市河川流域的環保蟑螂集團，估計遭棄置垃圾面積約四千七百平方公尺，體積達一萬四千餘立方公尺，量體相當驚人，初估環境復原費用至少六千五百萬元。南投縣政府環保局已搜查物證提供專案小組釐清損害規模及範圍，將追償犯罪所得及環境復原費用。

南投縣環保局於去年九月會同工務處、保七總隊第三大隊中區中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、經濟部水利署第四河川分署等跨域聯防單位，在臺中地檢署指揮行動下，破獲郭氏父子在臺中市西屯區非法經營廢棄物轉運站後，再長期載運廢棄物至中南部五縣市各河川地傾倒，環保局並利用科技儀器及調度重型機具針對轄內非法棄置地點協助專案小組進行開挖及蒐證，以利專案小組向上溯源及深入偵辦。

竹山鎮濁水溪偏遠河段遭非法棄置大量廢棄物，初估廢棄物量達一萬四千餘立方公尺。（圖第四河川分署提供）

環保局表示，目前就已開挖的濁水溪河床南岸、北岸等河川地，遭非法傾倒、掩埋廢棄物面積利用科技儀器及空拍作業，初步估算即已超過四千八百餘平方公尺，體積超過一萬四千四百四十四立方公尺，回復原狀費用粗估至少六千五百萬元。

第四河川分署表示，不法業者係利用濁水溪高灘地便道及位置偏遠於夜間進行非法傾倒，以規避巡查。該分署沿線已設置多處監視攝影機，並配合司法機關檢警提供相關影像查緝。