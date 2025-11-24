濁水溪角頭「瘋寬」陳屍殯儀館後方 現場留槍疑自戕

南投縣名間鄉今日下午傳出一名男子陳屍車內，經查驗身份為「狗頭幫」首腦。（示意圖／Pexels）





南投縣警方今（24）日下午獲報，名間鄉有一名男子陳屍車內，地點在名間殯儀館後方的自行車道。警方調查，死者身分疑似為當地角頭，初步研判為疑似開槍自戕，現場留有一把槍，相關死因仍待檢方進一步相驗釐清。

警方表示，案發時間約在下午2時許，接獲民眾通報稱殯儀館後方自行車道旁的一輛車內疑似有人失去生命跡象。警方到場後，發現男子明顯無生命跡象，經查身分確認為53歲吳姓男子，外號「瘋寬」，長期在濁水溪地區從事砂石買賣與地下賭場生意。

警方指出，吳男過去在地方有一定勢力，因以比特犬頭像作為「通行證」抽取規費，而被外界稱為「狗頭幫」首腦，曾多次捲入恐嚇、暴力討債與槍砲案，亦因持有槍械等案件遭刑事局多次查緝，前科累積甚多。去年8月，他因非法持槍行為在短時間內連續5度遭警方查獲，涉案紀錄頻繁。

據了解，吳男作風強悍，涉及多起暴力事件，包括唆使手下以棍棒毆打被害人、強押債務人，甚至恐嚇「斷手斷腳」等手段，相關案件皆曾遭檢警偵辦。他的感情糾紛也曾引起社會關注，包含囚禁並毆打欲提出分手的女友，甚至要求對方籌措金錢才肯放人，且有數件案件已被法院判刑。

警方表示，現場發現的槍枝疑為吳男自戕所用，初步排除外力介入，但將進一步調閱周邊監視器，全案仍朝了解槍枝來源、死亡過程等方向偵辦。警方也已通知家屬前來協助後續事宜。本案已報請檢察官相驗，死因及詳細案情仍待檢方進一步釐清，將持續追查槍支來源，並釐清是否涉及其他刑案或有人員接觸。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

