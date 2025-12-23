濃濃耶誕氣氛！ 業者推造型輕食.甜點 聯名IP搶商機

台北市 / 綜合報導

趁著耶誕檔期，許多業者紛紛搶攻節慶商機，有超商推出知名IP角色的棉花糖禮盒，粉絲直呼實在好適合交換禮物！還有甜點店製作耶誕餐盒，裡面滿滿的造型輕食，令人捨不得吃下去。另外現在到超商，還可以買到造型包子，耶誕老人，冬日企鵝，充滿濃濃的耶誕氣息。

打開超商的蒸包箱，拉出來ㄧ看，咦怎麼出現一些，跟平常不太一樣的小驚喜，記者姚俐安說：「為了配合節慶的氣氛，超商也推出造型包子，像是有耶誕襪子，耶誕老人，還有企鵝，都特別受到顧客的喜愛。」

民眾說：「我今天買那個聖誕老公公的包子，覺得它滿可愛的，就經過剛好看到，在聖誕節或是元旦。」軟萌外型，加上甜甜的內餡，紫薯芋泥奶黃紅豆，各種口味一次滿足，開包包的聲音，另一家超商，特別在耶誕檔期，推出知名IP角色的棉花糖禮盒，搶攻節慶商機，大頭造型的提袋，一打開是五顏六色的古早棉花糖，民眾說：「會心動想要購買，在聖誕節的時間點，送禮自用兩相宜，我就覺得我可以來買買看。」

還有甜點麵包店，的客製化餐盒，滿滿都是可愛的輕食，造型甜點巧克力塔，充滿耶誕氛圍，只想吃點甜食，還有馬卡龍禮盒可以選擇，雪人馴鹿耶誕樹，讓人捨不得吃下肚。

行銷專家王福闓說：「例如這種所謂的造型的商品，(或是)有跟特定的IP聯名的時候，這些都可以去累積消費者的一個，對品牌的認知，也同時對消費者這樣過節的時候，也有更多的一些有趣的氛圍，跟可以值得分享的內容。」

