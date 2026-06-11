濃濃酒味藏不住！石碇阿伯自撞「烏龜翻」 下場慘遭法辦
阿北出事了！新北市一名陳姓男子，昨天（10日）傍晚駕車行經石碇區文山路國道五號交流道平面道路，卻不明原因自撞分隔島後翻覆，轄區警方獲報到場時，在他身上聞到濃濃酒味，將他帶返派出所要進行酒測，但陳男卻消極不配合，後續經抽血換算後，測得酒測值0.91MG/L，全案依公共危險罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦。
據了解，這起車禍發生在昨天（10日）傍晚5時許，66歲陳姓男子駕車沿著石碇區文山路國道五號交流道平面道路，由深坑往石碇方向行駛，卻不明原因自撞分隔島，整部車「烏龜翻」，四腳朝天橫躺路面，陳男則是自行脫困並未受傷。
轄區新店警分局石碇分駐所警員獲報到場時，在他身上聞到濃濃酒味，帶返派出所要對他實施酒測時，陳男卻消極不配合，經報請檢察官核發鑑定許可書，經醫院抽血換算後，酒測值高達0.91MG/L，全案依公共危險罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦。
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