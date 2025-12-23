濃煙吞噬連棟民宅！女子破窗站外牆抱樑求生 消防救援畫面曝光

台東連棟民宅大火女子破窗站外牆「抱樑求生」驚魂待援。（圖 ／翻攝畫面）

台東市新生路段23日上午驚傳住宅火警，一排連棟民宅中其中1戶突然竄出火煙，短時間內2、3樓濃濃黑煙不斷向外翻湧，遠遠即可看見，讓附近居民相當緊張，紛紛外出查看並通報警消，所幸火勢未向左右鄰戶延燒，未造成更大範圍災情。

台東縣消防局接獲報案後，立即派遣消防車與救護人員趕赴現場。警消抵達時發現屋內火煙密布，視線不佳，且3樓陽台外側有1名女性住戶受困。該名女子在濃煙逼近下，情急之下自行打破窗戶逃生，暫時站在外牆狹窄處，雙手緊抱樑柱等待救援，情況相當驚險，稍有不慎恐有墜落危險。

台東縣消防局台東大隊副大隊長林志德表示，消防人員當下立即調整救援部署，於2樓正面停放消防車，並自地面迅速架設梯具，確保救援路線穩定安全；同時，另1組人員在2樓同步進行射水防護作業，壓制火勢並阻隔濃煙向上延燒，以確保受困女子及救援人員的安全。

在消防人員冷靜指揮與配合下，受困女子順利被引導下梯脫困。經初步檢視，女子意識清楚、生命跡象穩定，但疑似因吸入大量濃煙出現嗆傷與不適症狀，隨即由救護車送往台東馬偕醫院進一步檢查與治療，目前整體狀況穩定，無生命危險。

消防單位指出，現場二樓火勢已完全受控制，三樓也完成全面灌救與降溫作業，避免復燃風險。初步研判起火點疑似位於二樓，但詳細起火原因仍需由消防局火災調查人員進場鑑識，釐清是否為電線走火、設備故障或其他人為因素，所致消防局也再次呼籲民眾，住家應定期檢查電線及電器設備，並安裝住宅用火災警報器，以便在火災初期即時發現、及早應變，避免類似驚險情況再度發生。

