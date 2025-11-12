濃煙嗆死人！新北八里暗夜惡火 1女傷重不治
即時中心／林耿郁報導
新北市八里區昨（12）天深夜發生一起大樓火警，濃煙迅速瀰漫整棟建物，消防人員緊急到場搶救，一名61歲孫姓婦人不幸喪命。
據消防局資訊，昨晚10時42分接獲報案，指八里區中華路二段一棟15層RC結構公寓大樓，14樓竄出火舌與濃煙，情勢相當危急；立即派遣24車、60名消防與救護人員趕赴現場，警方亦同步前往協助交通管制。
消防人員於10時48分抵達後，發現14樓陽台火勢猛烈，火煙不斷從窗戶向外噴出。管理室表示不確定是否有人受困，消防隊立即架設水線壓制火勢，同時破門進入火場進行搜救。
救援人員在屋內發現孫姓婦人（61歲）倒臥，已無呼吸心跳，無明顯外傷，意識不清且遭濃煙重度嗆傷。消防隊立即將人抬出，送淡水馬偕醫院急救，最終仍不幸宣告不治。
初步調查顯示，起火點位於住處陽台，屋內與陽台堆放大量雜物，燃燒面積約5平方公尺；孫姓女子沒有被火勢燒傷，但因濃煙大量灌入室內，加上雜物堆積，使房間門無法順利關閉，無法阻隔毒煙，疑似因此遭嗆死；至於詳細起火原因，仍待鑑識單位進一步調查釐清。
傷者送醫急救，仍不幸宣告不治。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／濃煙嗆死人！新北八里暗夜惡火 1女傷重不治
更多民視新聞報導
樹林工廠大火「柑園國小也遭殃」！電腦教室遭高溫融化 駭人畫面曝光了
旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了
高雄三民里長服務處大火 濃煙直竄驚人畫面曝光
其他人也在看
新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象 (圖)
新北市八里區中華路二段一處社區高樓12日晚間發生火警，消防局派員灌救撲滅火勢，現場救出一名女性呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救。（新北市消防局提供）中央社記者曹亞沿傳真 114年11月13日中央社 ・ 5 小時前
馬公北辰市場凌晨大火！火舌迅速延燒吞噬多個攤位
澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場今（13）日凌晨發生火警，適逢鳳凰颱風外圍環流帶來大雨，仍難阻火勢蔓延。火舌迅速吞噬1樓多個攤位，現場警報聲大作，澎湖縣消防局獲報後緊急派遣多輛消防車前往灌救，警方同步封鎖市場出入口，防止人員進入影響救災。中天新聞網 ・ 42 分鐘前
緯創毛利率逐季揚 預估人工智慧相關業務明年倍數成長
緯創總經理林建勳昨（12）日於法說會表示，樂觀看待AI伺服器市場發展，緯創AI伺服器相關業務已連續兩年繳出年增逾三位數百...聯合新聞網 ・ 24 分鐘前
長榮海運斥資990億元 買新船、新櫃
長榮海運昨（12）日董事會通過，將斥資上看990億元買進新船、新櫃及機械設備；其中，擬買進14艘1.4萬TEU的LNG雙...聯合新聞網 ・ 26 分鐘前
豐田86喊價55次12.2 萬成交！彰化卦山法拍「雙11」吸金破千萬
「雙11」不只電商開戰，法務部行政執行署彰化分署也利用這天舉辦「卦山法拍市集」，吸引眾多人潮與買家進場競標，其中一台豐田86轎跑車經55次激烈喊價後以12.2萬元賣出，現場在「86黑馬」帶動下交易熱絡，最後為國庫進帳逾1191萬元。這場拍賣會在中興新村舉行，全場焦點是一輛2013年進口上市的豐田86自由時報 ・ 32 分鐘前
緯創網通發威 出貨估增十倍
緯創AI伺服器業務動能持續看俏之際，網通事業更是大黑馬，公司昨（12）日於法說會上透露，明年網通事業出貨年增率將高達十倍...聯合新聞網 ・ 24 分鐘前
新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救
新北市八里區中華路二段408號一棟15層RC建築今晚22時42分發生火警，起火點位於14樓，現場可見火舌竄出。消防局於22時48分派出24車、60名前往搶救，火勢目前已控制，救難人員正持續搜救住戶。初步傳出一人OHCA（到院前無呼吸心跳），已由消防人員送醫急救。中天新聞網 ・ 7 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 14 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 11 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 8 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 9 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞]中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。根據JTBC《...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前