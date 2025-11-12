濃煙嗆死人！新北八里暗夜惡火 1女傷重不治

即時中心／林耿郁報導

新北市八里區昨（12）天深夜發生一起大樓火警，濃煙迅速瀰漫整棟建物，消防人員緊急到場搶救，一名61歲孫姓婦人不幸喪命。

據消防局資訊，昨晚10時42分接獲報案，指八里區中華路二段一棟15層RC結構公寓大樓，14樓竄出火舌與濃煙，情勢相當危急；立即派遣24車、60名消防與救護人員趕赴現場，警方亦同步前往協助交通管制。

消防人員於10時48分抵達後，發現14樓陽台火勢猛烈，火煙不斷從窗戶向外噴出。管理室表示不確定是否有人受困，消防隊立即架設水線壓制火勢，同時破門進入火場進行搜救。

救援人員在屋內發現孫姓婦人（61歲）倒臥，已無呼吸心跳，無明顯外傷，意識不清且遭濃煙重度嗆傷。消防隊立即將人抬出，送淡水馬偕醫院急救，最終仍不幸宣告不治。

初步調查顯示，起火點位於住處陽台，屋內與陽台堆放大量雜物，燃燒面積約5平方公尺；孫姓女子沒有被火勢燒傷，但因濃煙大量灌入室內，加上雜物堆積，使房間門無法順利關閉，無法阻隔毒煙，疑似因此遭嗆死；至於詳細起火原因，仍待鑑識單位進一步調查釐清。

傷者送醫急救，仍不幸宣告不治。（圖／民視新聞）

