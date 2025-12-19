濃煙密佈！ 首都環狀線隧道車輛起火 民眾步行脫困

日本首都高速公路，山手隧道內的汽車起火。（示意圖／翻攝自unsplash）





日本發生了隧道起火的交通事故，位於首都高中央環狀線，是首都高速中使用量最高的路段之一，事故發生時，隧道內一度充滿濃煙，民眾受困三小時，必須下車步行離開。

18日下午1點左右，日本首都高速公路，山手隧道內的汽車起火，隧道內一片混亂。

隧道內響起警報聲，車輛全部卡住，並且還在隧道中看到濃濃煙霧，民眾下車步行沿著疏散路線行走。

民眾：「後方車輛離開的時候，有些人也跟著逃走了，我問他該離開嗎？他說對是煙，我們應該撤離，我覺得應該帶上錢包，帶上手機就行了。」

山手隧道日均車流量約為33萬輛，事故導致外環線近一半路段暫時封閉，這起事件起因為有車輛在行駛過程中，排起管起火，導致隧道內民眾受困三小時，所幸最後陸續疏散，無人傷亡。

