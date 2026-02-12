濃煙火舌狂竄出！高雄鳥松鐵皮屋深夜惡火 獨居屋主急逃生

高雄市消防局於凌晨兩時許接獲民眾報案，指稱鳥松區中正路一處鐵皮二樓平房發生火警，現場火舌竄出、濃煙密布，火勢相當猛烈。所幸獨自在家的屋主及時察覺異狀逃出，並未受傷。

鳥松區中正路一處鐵皮二樓平房發生火警。（圖／中天新聞）

高雄市消防局接獲通報後立即派遣6個分隊、19輛消防車及46名人員前往搶救，消防人員抵達現場後，立即展開灑水搶救作業，迅速壓制火勢，避免烈焰進一步延燒至鄰近建築物。由於起火點位於屋內，火勢隨後延燒至屋外堆放的雜物，導致火勢迅速擴大，使現場一度陷入險境，大量濃煙瀰漫，火舌不斷竄出，場面十分驚險。

屋主表示，事發當時他正在睡覺，有聽到一聲爆炸聲響，並看到燒得紅通通的窗戶，驚覺發生火警趕緊逃生，「當下就立刻逃出屋外，人並沒有受傷。」火勢約在10分鐘內獲得控制，本次火警造成房屋內外嚴重毀損，所幸人員及時疏散，未釀成人員傷亡。

鳥松區中正路一處鐵皮二樓平房發生火警。（圖／中天新聞）

針對確切起火原因，高雄市消防局強調仍需由火調人員進行後續調查釐清。由於火勢從屋內開始延燒，再蔓延至屋外雜物區域，火調人員將針對起火點及燃燒路徑進行詳細勘查，以釐清火災發生的真正原因。

