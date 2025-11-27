濃煙狂竄！澎湖紅羅掩埋場陷火海 6村里空氣品質恐受影響

澎湖的紅羅村垃圾掩埋場今（27）天凌晨發生火警，經過整晚撲救，所幸被控制在掩埋場範圍內，沒有外擴疑慮，目前火勢也已經撲滅，但濃煙順著風勢，可能影響周邊地區的空氣品質，包含紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等六個社區都會受到波及，提醒民眾緊閉門窗。

濃濃黑煙不斷往上竄，整個垃圾場陷入一片火海，消防隊趕緊佈水線灌救，事發就在澎湖的紅羅村垃圾掩埋場，今天凌晨發生火警，經過整晚撲救，火勢截至中午都被控制在掩埋場範圍內，沒有向外擴散的疑慮，稍早也已經成功撲滅，不過濃煙順著風勢，可能影響周邊住戶空氣品質。

現場濃煙狂竄，消防人員緊急佈水線灌救。圖／台視新聞

環保局副局長張宏安表示，由於受到強勁的東北季風吹拂，所以位於起火點的下風處，空氣品質都會受到影響，從風勢判斷，季風將濃煙往南帶，受影響的村里包括紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等社區。環保局長指出，雖然空氣品質檢測結果是普通，但仍呼籲上述村里的家戶盡量緊閉門窗，外出也請戴好口罩，防堵空氣污染。

澎湖／高妍柔 責任編輯／馮康蕙





