濃煙直冒！苗栗中山路舊商業大樓火警 女子無生命跡象送醫

雲梯車救下頂樓受困3人。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站前中山路的老舊商業大樓，今(24)日下午4點多發生火警，濃煙不斷從5樓層冒出，由於該大樓多為出租房，苗栗縣政府消防局獲報，已派遣第一大隊、特種搜救分隊、苗栗分隊、頭屋分隊人車到場灌救。

火警前，大樓住戶聽見類似爆炸聲響，不久即冒出火煙，紛紛下樓逃生，有3人受困頂樓，由雲梯車救下。消防人員上樓，發現起火點為5樓一間房間，一名女性倒臥屋內，有燒燙傷，失去生命跡象，送醫搶救。消防人員已將火勢撲滅，持續樓層搜救中。

消防救出失火房間內女性，失去生命跡象。(記者彭健禮攝)

