濃煙直竄天際！桃園南門市場陷火海 近千坪燒毀「上百攤受影響」

桃園南門市場陷火海，數百攤受影響。(圖／TVBS)

桃園南門市場於5日晚間9點多發生大規模火災，濃煙直竄天際，整座市場陷入火海。雖然當時市場已經沒有營業，但火勢迅速蔓延，最終燃燒面積達3000平方公尺（近千坪），共有40個攤位被燒毀。消防人員於凌晨1點20分才完全撲滅火勢，幸好火災中無人傷亡，一名83歲劉姓男子被消防人員救出，並無受傷。

桃園南門市場陷火海，近千坪數百攤受影響。(圖／TVBS)

這場大火讓市場內的攤販桌面支架幾乎被燒到東倒西歪，許多貨物也被燒毀。現場不少瓦斯桶不時發出爆炸聲響，場面相當可怕，嚇壞了附近民眾。有民眾表示，他剛剛才放貨回去就發生火災，而市場中每一家攤位都有瓦斯桶，有些攤商還會在現場做吃的。桃園市消防局長龔永信表示，他們已初步判斷出火災的起火地點，但起火原因還需要找到相關證據才能確認。初步判定起火點疑似位於外圍賣魚攤販的冰箱後方，可能是電線短路所致。附近住戶提供的監視器畫面顯示，火災初期有2名男子曾拿出水桶和滅火器嘗試滅火，但火勢沒有停止跡象，反而越來越大。消防人員於6號一早前往採證，但因相關線路和鐵架老舊複雜，詳細原因還需進一步釐清。

廣告 廣告

桃園市長張善政指出，這場火災延燒了整個市場超過一半，將近三分之二的面積。他提到市場內部於10月中才完成消防安檢，理論上沒有問題，但由於外攤很多，許多攤商從裡面拉電線到外面來使用。市府強調，將同步檢視其他市場狀況，確保民眾可以安心買菜，也幫助攤商度過難關。值得注意的是，桃園近幾個月來陸續有市場發生火災，歲末年終將至，安全問題不容大意。

更多 TVBS 報導

連鎖燒烤店火災！淡定姐帶「整碗冰淇淋」逃難 冷靜大吃

電動公車突冒濃煙！「儀表板起火」10乘客疏散 司機急停路邊

國道旁塑膠廠陷火海 外籍移工目睹電線起火 17車馳援

疑電線走火！桃園南門市場遭烈焰吞噬 50攤全毀心血付之一炬

