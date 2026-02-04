濃煙竄出！雲林北港武德宮清晨火警

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國最多分靈的財神廟—北港武德宮今(5)日清晨5點半左右傳出火警，現場有明火及濃煙密布，一大早消防車警笛聲響，不少鎮民在睡夢中驚醒，雲林縣消防局獲報派遣多輛消防局及近20人前往搶救，6點14分撲滅，幸只是1樓後方堆放金紙雜物起火，沒有人員受傷，起火原因有待調查。

雲林縣消防局清晨5點36分接獲報案，指位在北港華勝路的武德宮發生火警，北港分隊在5點44分抵達現場，主殿旁的建築物1、2樓起火燃燒，有明火及濃煙，隨即元長、水林、四湖及第3大隊也到場協助搶救，並通報民政處及北港鎮公所處置。

消防人員以水柱滅火，6點10分控制火勢，14分撲滅，起火點在1樓裡面右後方放置金紙等雜物地方，2樓受煙燻未延燒，燃燒面積約10平方公尺，無人員受傷。

