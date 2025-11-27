濃煙遮天蔽日！花蓮掩埋場失火 強風助燃火勢猛烈

花蓮市美崙地區垃圾淹埋場再起大火。（圖／民眾提供）

花蓮市美崙地區垃圾淹埋場再起大火。（圖／民眾提供）





花蓮市美崙地區垃圾淹埋場再起大火。（圖／民眾提供）

花蓮市垃圾掩埋場今下午4時41分又竄出火勢；因今天氣溫驟降、風大，在風是助長下，垃圾場內廢棄物火勢竄燒極快，大火、濃煙沖天，在數公里外的花蓮市區都看的到；花蓮縣消防局已聯繫各分隊車組，趕緊前往現場灌救火勢中。

花蓮市公所也在官網臉書發佈，因垃圾場再度發生火勢，消防隊員灌救中，因風大導致火勢猛烈，請鄉親配合維護自身安全，「請禁閉門窗、出門記得佩戴口罩」。

市長魏嘉彥表示，已是今年第3次發生垃圾場火警，風灌到垃圾堆沼氣裡面就燒起來了。他說，沼氣外洩幾乎是各垃圾掩埋場共同的難題，除了增設沼氣管引導排氣，還是必須加速垃圾去化，才能根本解決。

廣告 廣告

他說，花蓮市垃圾暫置量已高達8萬公噸，縣府環保局明年編列預算並加快去化，但「希望能更快一點」，否則對人力與環境都是一大挑戰。

花蓮縣議會定期會今有議員質詢花蓮市、吉安鄉公所垃圾去化議題，剛好今天下午花蓮市美崙地區垃圾掩埋場就發生大火。

花蓮縣環保局長饒慶龍於議場答詢表示，吉安鄉今年已全面完成露天裸露垃圾去化，花蓮市部分則預計於115年底前完成；另各公所業管的資源回收相關事項，縣府也將持續提供協助。

縣府進一步說明，花蓮市目前堆置裸露垃圾約4萬5584餘噸，縣府規劃於115年底前完成全面去化。受委託處理生活垃圾之台泥DAKA再生資源利用中心，經評估每日處理量可由200噸提升至250噸，將全力加速花蓮市裸露垃圾去化進度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的