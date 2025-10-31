濃郁蝦味好迷人！櫻花蝦菜飯
中蝦（櫻花蝦）菜飯
中蝦是什麼？簡單說就是大隻櫻花蝦但蝦味較櫻花蝦濃郁蝦味十足，有口感拿來做菜飯超級美味:P
食材
青江菜, 1把
中蝦（櫻花蝦）, 20g
米, 2杯
雞高湯, 2杯
豬油, 1大匙
蒜末, 3瓣
鹽, 適量
料理步驟
步驟 1：青江菜洗淨，切小段、2/3中蝦切小塊、米洗淨瀝乾水分（中蝦切小，主要是為了拌起來好看，可以省略不切）
步驟 2：鍋內放豬油，爆香蒜末、中蝦（有切沒切的全下），再加入青江菜續炒，加點鹽調味
步驟 3：取出2/3炒好的中蝦青江菜，鍋內留下1/3。鑄鐵鍋內加入洗淨的白米、雞高湯，少許鹽調味，拌勻，蓋上鍋蓋，中火煮到鍋蓋冒出白煙（約4分鐘），再轉小火煮10分鐘，最後熄火燜15分鐘
步驟 4：把步驟3預留的中蝦青江菜拌入煮好的飯中即完成
步驟 5：中蝦本人XD
小撇步
＊青江菜與飯一起煮，易變黃，賣相不好，但飯會有菜香，所以我的擇中做法是部分一起煮，部分留著煮好後再拌入，保持青綠：）
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：濃郁蝦味好迷人！櫻花蝦菜飯
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
