濃郁蝦味好迷人！櫻花蝦菜飯

中蝦（櫻花蝦）菜飯

中蝦是什麼？簡單說就是大隻櫻花蝦但蝦味較櫻花蝦濃郁蝦味十足，有口感拿來做菜飯超級美味:P

食材

青江菜, 1把

中蝦（櫻花蝦）, 20g

米, 2杯

雞高湯, 2杯

豬油, 1大匙

蒜末, 3瓣

鹽, 適量

料理步驟





步驟 1：青江菜洗淨，切小段、2/3中蝦切小塊、米洗淨瀝乾水分（中蝦切小，主要是為了拌起來好看，可以省略不切）





步驟 2：鍋內放豬油，爆香蒜末、中蝦（有切沒切的全下），再加入青江菜續炒，加點鹽調味



步驟 3：取出2/3炒好的中蝦青江菜，鍋內留下1/3。鑄鐵鍋內加入洗淨的白米、雞高湯，少許鹽調味，拌勻，蓋上鍋蓋，中火煮到鍋蓋冒出白煙（約4分鐘），再轉小火煮10分鐘，最後熄火燜15分鐘





步驟 4：把步驟3預留的中蝦青江菜拌入煮好的飯中即完成





步驟 5：中蝦本人XD

小撇步

＊青江菜與飯一起煮，易變黃，賣相不好，但飯會有菜香，所以我的擇中做法是部分一起煮，部分留著煮好後再拌入，保持青綠：）

