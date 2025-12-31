起司（藍帶）豬排

簡單又快速製作的起司豬排家中倆個寶貝們超愛吃的在金黃香酥的外皮下，包裹著濃郁的起司一咬爆漿，口感美味銷魂想吃時隨時都可以製作享用呢

食材

豬里肌肉, 300g（6片）

起司片, 3片

炸粉： 低筋麵粉, 適量 麵包粉, 適量 全蛋液, 2顆

調味料： 胡椒鹽, 適量



料理步驟





步驟 1：豬里肌肉片用紙巾將多餘水份擦乾，用肉鎚／刀背敲薄。





步驟 2：里肌肉片表面抹上少許胡椒鹽，鋪上起司片（切半後重疊在一起），再蓋上另一片里肌肉片。



廣告 廣告



步驟 3：豬排先均勻沾上麵粉，再裹上打散好的蛋液（此步驟2次），最後再裹上麵包粉並壓緊。





步驟 4：油鍋約150℃時，放入豬排以中火炸約3分鐘至金黃色即可起鍋。





步驟 5：待略涼後切塊食用即可。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：濃郁起司一咬爆漿！起司藍帶豬排

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號