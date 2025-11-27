濃醇香鬆軟綿密！古典巧克力蛋糕
古典巧克力蛋糕【影片】
口感介於布朗尼和戚風蛋糕之間的古典巧克力蛋糕，不似布朗尼厚重紮實，吃起來鬆軟綿密，使用好品質的巧克力，那份濃醇香在口中化開的瞬間....幸福～❤️❤️冷藏後冰冰涼涼，很適合夏天享用喔！🎈
食材
6吋圓模, 1個
蛋黃糊
蛋黃, 3個份
糖, 12g
無鹽奶油, 40g
鮮奶油, 40g
巧克力(小撇步), 82g
蘭姆酒(可略), 1小匙
無糖可可粉, 15g
低筋麵粉, 30g
蛋白霜
蛋白, 3個份
鹽, 1小撮
檸檬汁, 5g
糖, 40g
裝飾
糖粉, 適量
料理步驟
步驟 1：
步驟 2：準備工作：✔️分離烤模用鋁箔紙包住底部✔️內部塗上份量外奶油然後鋪上烘焙紙✔️小心地分蛋後蛋白放入冰箱冷藏✔️低筋麵粉和無糖可可粉一起過篩
步驟 3：將無鹽奶油、巧克力和鮮奶油一起秤好，用60度以下的熱水隔水加熱，先置於一旁等待約3-5分鐘。
步驟 4：這時將蛋黃和12g糖打至顏色稍微變淡，烤箱也可開始以170度預熱。
步驟 5：回到步驟2的材料，開始攪拌使巧克力完全融化，熱度不夠可更換熱水。
步驟 6：將蛋黃液加入完成的步驟4，攪拌均勻後繼續放在溫水中保溫。
步驟 7：蛋白先以高速打出粗泡，加入鹽和檸檬汁。
步驟 8：繼續高速打發至泡沫變細，加入1/2的糖。
步驟 9：紋路變得明顯後倒入剩下的糖，改成中低速慢慢打發。
步驟 10：打至慢慢拉起攪拌棒，出現彎勾狀的濕性發泡狀態即可。
步驟 11：回到巧克力蛋黃糊，將蘭姆酒加入拌勻。
步驟 12：然後加入1/2已過篩的粉料拌勻。
步驟 13：將1/3的蛋白霜加入步驟12。
步驟 14：拌勻至沒有蛋白霜的痕跡。
步驟 15：將巧克力蛋黃糊全部倒進蛋白霜盆，用刮刀切拌均勻。
步驟 16：再倒入剩下的粉料，一樣以刮刀切拌均勻至無粉粒即可。
步驟 17：從高處倒入烤模，在桌面輕摔幾次震出氣泡。
步驟 18：蛋糕模放入深烤盤中，倒入熱水淹至蛋糕模約1公分的高度，放進烤箱以170度烤20分，160度烤25分，時間到可以竹籤插入測試，無沾黏即可出爐。
步驟 19：出爐後直接連同烤模一起放涼，有點裂痕沒關係，等蛋糕涼了高度會下降，再裝飾上糖粉還是美美的～
步驟 20：隨性地灑上糖粉，用香草妝點一下。
步驟 21：蛋糕組織蓬鬆又細緻，可搭配鮮奶油或冰淇淋一起享用更美味噢！
小撇步
▫️我使用的是58%的苦甜巧克力，如果糖度較高的，配方比例的糖可略減，反之亦然。
▫️蘭姆酒可增添香氣，也可以用咖啡酒，都沒有也無妨～
濃醇香鬆軟綿密！古典巧克力蛋糕
