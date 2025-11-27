iCook愛料理

濃醇香鬆軟綿密！古典巧克力蛋糕

🎈波波小姐的廚房

古典巧克力蛋糕【影片】

口感介於布朗尼和戚風蛋糕之間的古典巧克力蛋糕，不似布朗尼厚重紮實，吃起來鬆軟綿密，使用好品質的巧克力，那份濃醇香在口中化開的瞬間....幸福～❤️❤️冷藏後冰冰涼涼，很適合夏天享用喔！🎈

食材

  • 6吋圓模, 1個

  • 蛋黃糊

    • 蛋黃, 3個份

    • 糖, 12g

    • 無鹽奶油, 40g

    • 鮮奶油, 40g

    • 巧克力(小撇步), 82g

    • 蘭姆酒(可略), 1小匙

    • 無糖可可粉, 15g

    • 低筋麵粉, 30g

  • 蛋白霜

    • 蛋白, 3個份

    • 鹽, 1小撮

    • 檸檬汁, 5g

    • 糖, 40g

  • 裝飾

    • 糖粉, 適量

 

料理步驟


步驟 1：


步驟 2：準備工作：✔️分離烤模用鋁箔紙包住底部✔️內部塗上份量外奶油然後鋪上烘焙紙✔️小心地分蛋後蛋白放入冰箱冷藏✔️低筋麵粉和無糖可可粉一起過篩


步驟 3：將無鹽奶油、巧克力和鮮奶油一起秤好，用60度以下的熱水隔水加熱，先置於一旁等待約3-5分鐘。


步驟 4：這時將蛋黃和12g糖打至顏色稍微變淡，烤箱也可開始以170度預熱。


步驟 5：回到步驟2的材料，開始攪拌使巧克力完全融化，熱度不夠可更換熱水。


步驟 6：將蛋黃液加入完成的步驟4，攪拌均勻後繼續放在溫水中保溫。


步驟 7：蛋白先以高速打出粗泡，加入鹽和檸檬汁。


步驟 8：繼續高速打發至泡沫變細，加入1/2的糖。


步驟 9：紋路變得明顯後倒入剩下的糖，改成中低速慢慢打發。


步驟 10：打至慢慢拉起攪拌棒，出現彎勾狀的濕性發泡狀態即可。


步驟 11：回到巧克力蛋黃糊，將蘭姆酒加入拌勻。


步驟 12：然後加入1/2已過篩的粉料拌勻。


步驟 13：將1/3的蛋白霜加入步驟12。


步驟 14：拌勻至沒有蛋白霜的痕跡。


步驟 15：將巧克力蛋黃糊全部倒進蛋白霜盆，用刮刀切拌均勻。


步驟 16：再倒入剩下的粉料，一樣以刮刀切拌均勻至無粉粒即可。


步驟 17：從高處倒入烤模，在桌面輕摔幾次震出氣泡。


步驟 18：蛋糕模放入深烤盤中，倒入熱水淹至蛋糕模約1公分的高度，放進烤箱以170度烤20分，160度烤25分，時間到可以竹籤插入測試，無沾黏即可出爐。


步驟 19：出爐後直接連同烤模一起放涼，有點裂痕沒關係，等蛋糕涼了高度會下降，再裝飾上糖粉還是美美的～


步驟 20：隨性地灑上糖粉，用香草妝點一下。


步驟 21：蛋糕組織蓬鬆又細緻，可搭配鮮奶油或冰淇淋一起享用更美味噢！

 

小撇步
▫️我使用的是58%的苦甜巧克力，如果糖度較高的，配方比例的糖可略減，反之亦然。
▫️蘭姆酒可增添香氣，也可以用咖啡酒，都沒有也無妨～

 

完整食譜這邊看：濃醇香鬆軟綿密！古典巧克力蛋糕

