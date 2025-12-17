濃霧視線差 印度「10車連環車禍」陷入火海13人喪命

印度發生嚴重高速公路追撞車禍，造成至少13人死亡。事發在印度北方省，當地時間16號清晨，受到濃霧影響，高速公路視線不佳，導致至少7輛大巴士及3輛小型汽車發生追撞，好幾輛巴士陷入火海，被燒到只剩骨架。

13名死者多半在起火的車內喪命，另外還有60人受傷送醫。當地官員表示，罹難者家屬將獲得20萬盧比、約台幣7萬的撫卹金。

好幾輛巴士陷入火海。圖／路透社

車輛最後被燒到只剩骨架。圖／路透社

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

梅西印度行只現身20分鐘...球迷暴動砸設備 主辦人管理不佳遭拘留

接待賓客突不適 駐印度副代表謝柏輝52歲猝逝

印度果阿人氣夜店凌晨大火 釀至少23死