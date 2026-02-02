濃霧釀禍！美加州高速公路「59車連環撞」 多人受傷

美國加州一條高速公路因濃霧引發嚴重連環車禍，共波及50多輛車，多人受傷。

多輛汽車被撞成廢鐵，慘不忍睹。（圖／翻攝自FB@TulareCountyFireDepartment）

綜合美媒報導，事故發生在圖萊里郡99號高速公路上，由於大霧，能見度僅約30到60公尺。上月31日上午8點17分左右，多輛汽車發生事故，據加州公路巡邏隊稱，至少有59輛汽車捲入這起事故，現場圖片顯示，損毀嚴重的轎車散落在路面，旁邊還有拋錨的拖車。當地媒體報導有多人被送往醫院，傷勢輕重不一，目前尚不清楚是否有人死亡。

當地政府呼籲汽車駕駛在大霧天氣下不要依賴自動大燈，警方則建議在大霧中應減速慢行，增加跟車距離，並保持警惕，尤其是在能見度低或交通擁堵的情況下。

