濕冷低溫探7度！強烈冷氣團發威「這天回暖」 高溫20度↑

記者柯美儀／台北報導

濕冷天氣將持續到週五。（示意圖／資料照）

強烈大陸冷氣團南下，全台冷颼颼，天氣風險分析師黃國致表示，又濕又冷的天氣將持續到週五（23日），這幾天苗栗以北、宜蘭及花蓮多雲到陰並有局部短暫陣雨，中北部及東部高山有結冰或降雪機會，低溫下探7至9度。預計週五下午起乾空氣移入、冷氣團減弱，天氣逐漸轉乾回溫，週末各地多雲到晴，白天高溫回升至20度以上。

強烈冷氣團影響至週五

黃國致表示，今日至週五（23日）上午台灣周邊受強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉；中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

廣告 廣告

中北部低溫下探7度

氣溫方面，黃國致指出，今日苗栗以北到宜蘭白天高溫12-14度，中部及花東地區高溫16-20度，南部高溫19-21度；夜晚到週四（22日）清晨中北部、東北部都市地區低溫10-12度，空曠地區低溫7-9度，南部及花東都市地區低溫12-15度，空曠地區低溫10-12度或以下。

週四苗栗以北到宜蘭白天高溫12-15度，中部及花東高溫16-20度，南部高溫19-20度；夜晚到週五上午中北部、東北部都市地區低溫11-13度，空曠地區低溫8-10度，南部及花東都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫10-12度。

週五起轉乾回溫

黃國致提到，週五下午起乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉回溫，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫陣雨。週末至下週一（24-26日）台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣；白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20-23度，中部及台東高溫22-25度，南部高溫24-26度；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，中南部空曠地區日夜溫差較大。

下週二冷空氣再來

黃國致說明，下週二（27日）夜間東北季風再度增強，將持續影響至下週五（30日），屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

更多三立新聞網報導

低溫跌破10度…6大NG禦寒法「外套再厚也沒用」 還恐心梗上門

【網拍水果詐騙2】阿公重病賣草莓…實測「悲情文」釣人下單1細節秒露餡

衛生紙外包裝先別丟！「1神用途」被讚爆 一堆人不知道

考卷忘寫名字「95分變0分」！老師疑報復學生 校方：已調職

