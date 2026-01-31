濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率

記者柯美儀／台北報導

下週末又有另一波更強的大陸冷高壓南下。（圖／氣象署）

今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。

氣象署表示，今晚鋒面通過後，大陸冷高壓持續南下，冷空氣從今晚開始明顯影響台灣，影響時間約從今日到下週二清晨，全台氣溫下降，北部、宜蘭感受最為明顯；今晚入夜後氣溫快速下降，北部、宜蘭、中部至明晨約14-15度，南部、花東約16-19度；明日白天至下週一，北部、宜蘭16-18度，整天偏涼，中南部、花東白天仍有20度左右。

氣象署指出，下週二清晨後冷空氣減弱，台灣轉為偏東風、東南風，白天氣溫逐漸回升，一路到下週五整體天氣較為溫暖、舒適，多數地區白天可回到20度以上，中南部更高。不過，下週五晚間至下週六另一波更強的大陸冷高壓南下，預計將有新一波明顯降溫。

今日至下週二北部、東半部及恆春半島降雨情況較為明顯。（圖／氣象署提供）

降雨方面，氣象署表示，今起至下週二北部、東半部及恆春半島降雨情況較為明顯；中南部則以零星飄雨或毛毛雨為主，各地山區皆有降雨機會，3000公尺以上高山不排除出現零星降雪或冰霰。

週三起天氣回穩，下週三至下週五全台天氣轉為多雲到晴，降雨範圍明顯縮小，僅花東地區及恆春半島仍有零星降雨，其餘地區天氣較為穩定。

