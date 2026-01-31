濕冷凍4天！冷空氣報到「越晚越冷」 降雨熱區一次看

記者柯美儀／台北報導

今（31）日冷空氣南下，越晚越冷，天氣風險分析師薛皓天指出，這波冷空氣強度接近或達大陸冷氣團，嘉義以北及宜蘭低溫恐降至13度，影響至下週二。短暫回溫後，下週末還有一波更強冷空氣，可能達強烈大陸冷氣團等級。

鋒面通過、東北季風南下 冷空氣接近大陸冷氣團

薛皓天表示，今日白天起受鋒面通過及東北季風漸南下影響，各地雲量多大致為陰時多雲天氣，且都有短暫陣雨發生，僅迎風面北海岸至東北部累積降雨稍多，南部地區降雨會稍集中於山區，不過仍有海上對流移入帶來陣雨發生。明日鋒面漸遠離，轉受東北季風及華南雲系東移影響，各地大致維持陰或多雲有短暫陣雨天氣，南部地區降雨則較不明顯。

氣溫方面，中北部及東北部高溫約16~19度、中部高溫約18~22度、南部及花東高溫約21~25度；夜間清晨各地稍冷，嘉義以北及宜蘭低溫約13~15度，其餘低溫約16~18度。

薛皓天說，這波冷空氣強度可接近或達大陸冷氣團等級，另外隨著冷空氣移入，預估在今夜至週一清晨前中部以北3000公尺以上高山有路面結冰、冰霞或降雪發生。

薛皓天表示，下週一持續受東北季風或大陸冷氣團影響，迎風面北部、東部及山區維持陰有短暫陣雨天氣，西部雲量仍多，維持陰或多雲天氣局部有零星飄雨機會，僅南部局部有陽光露臉，氣溫方面中部以北及宜花地區高溫在20度以下，其餘地區高溫約22~25度。

下週二冷空氣減弱 氣溫回升

薛皓天指出，下週二冷空氣減弱轉偏東風環境，迎風面北部及東部雲量偏多大致為多雲天氣，東北部及東部局部有零星短暫雨，桃園以南的西部地區轉晴到多雲天氣。氣溫方面，各地回溫，中北部及東北部仍偏涼高溫約20度，中部以南高溫約23~26度，花東高溫約21~23度。

薛皓天續指，下週三至下週五上半天環境偏東到東南風，各地轉晴時多雲，迎風面東部雲量會稍多，不過較無明顯降雨發生，且氣溫明顯回升，預估北部、東部高溫約23~25度，中部以南高溫約25~29度，整體偏暖、南部稍熱，此段時間天氣最為穩定。

下週五鋒面再來 週末強冷空氣南下

薛皓天說，下週五有鋒面南下，下半天起鋒面系統東移至台灣北部海面，後續東北季風增強，水氣增多，中北部及東部轉多雲或陰局部有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲時晴天氣。下週末又有一波較強冷空氣南下，為先濕後乾冷天氣，其冷空氣強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間，各地夜間清晨皆寒冷，局部有11~13度低溫，冷空氣預報強度仍待觀察。

