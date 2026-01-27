濕冷到週三！今晚起冷空氣南下「雨區擴大」 低溫10度時間點出爐

今天（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨。（圖／劉耿豪攝）

今天（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天（28日）晨大臺北山區及基隆北海岸雨勢稍大。氣象專家透露，今晚起冷空氣南下，入夜後氣溫逐漸下降，明晚至後天（29日）清晨將是最冷時段，局部空曠地區可能出現10度低溫。

氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今日水氣明顯偏多，特別是新北沿海及基宜地區有局部大雨發生，白天氣溫回升有限，導致體感溫度偏低，濕冷感受將持續至週三晚間；至於中南部地區白天回溫較快，目前南北氣溫差可達約8至10度。今晚起冷空氣南下影響台灣，中南部地區入夜後氣溫逐漸下降，明晚至後天清晨將是最冷時段。

專家指出，雖然本次冷空氣強度比前幾波來得弱一些，預計將影響至週四清晨，惟在雲量偏少條件下，夜間輻射冷卻影響仍不可小覷，特別是中南部及空曠地區，夜間及清晨體感溫度偏低，氣溫降幅仍明顯有感，提醒早出晚歸的朋友務必做好保暖措施，同時留意日夜溫差變化，避免受寒。

（圖／翻攝自臉書，氣象報馬仔）

「天氣職人」吳聖宇說明，今晚到明天上午中層短波槽逐漸靠近、通過，除了北部、東半部仍持續降雨，中部地區也可能有局部短暫陣雨機會，南部大致維持多雲或陰天氣。所幸短波槽走得很快，預估明天下午到晚間就會遠離台灣附近，後續較乾的空氣移入，降雨範圍再度縮減回到迎風面的東北部、花東等地區，且降雨也會越來越少。

氣溫部份，吳聖宇提到，今晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，台北市低溫若降到14.4度以下，就達到大陸冷氣團標準，空曠地區低溫可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到14至15度左右。

他接著說，週三晚間到週四清晨因為雲層散開，輻射冷卻作用可能會出現，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，台北市仍有機會達到大陸冷氣團標準，空曠地區低溫更是只有10至12度，部分地區有機會降到10度以下。此外，今晚到明天上午短波槽前相對濕度較高的區域逐漸通過，中北部高山地區不排除有局部冰霰或降雪的機會出現。

（圖／翻攝自臉書，天氣職人-吳聖宇）

