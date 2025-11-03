濕冷升級！北台連兩天有雨 颱風「鳳凰」蓄勢待發

今日北部與東部天氣濕涼。（ 示意圖，鏡報林煒凱）

今（4）日東北季風持續發威，加上華南雲系移入，全台水氣偏多，北部與東部地區再度迎來濕涼天氣。中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨持續，部分地區有較大雨勢出現；中部山區、花蓮及桃竹苗也有局部短暫雨，南部則以多雲為主。北部與宜花整天氣溫僅19至25度，白天偏涼；中南部與台東白天高溫可達31度，南北溫差明顯。

北台連日濕涼 沿海強風襲

氣象署指出，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島及離島地區易出現平均6級、陣風8級以上強風，沿海活動或行車都需注意安全。離島部分，澎湖為多雲時晴，金門、馬祖則偶有短暫雨。空氣品質方面，宜蘭與花東空品區為「良好」等級；北部至高屏多為「普通」，金門與馬祖則為「橘色提醒」，提醒敏感族群減少戶外活動。

熱帶低壓發展中 專家：恐成中颱「鳳凰」

除了冷空氣，海面上的動態也不容忽視。今年第25號颱風「海鷗」正朝越南方向前進，對台灣無直接影響。不過，關島東南東方約3210公里海面上生成的熱帶性低氣壓（TD29），未來有發展為第26號颱風「鳳凰」的趨勢。氣象專家林得恩指出，目前低層環流正在增強，環境條件利於發展，強度可能達中颱甚至強颱等級，路徑「非常靠近台灣東部或外海」。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也分析，「準鳳凰」可能出現3條路徑劇本，呈「大迴轉」走勢，下週二前後距離台灣最近。若副熱帶高壓減弱幅度較大，不排除對台灣東部帶來風雨影響，呼籲民眾密切關注最新颱風動態。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

