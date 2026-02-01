濕冷回暖再轉冷！非創傷OHCA單日最高42人

去年12月31日至今年1月30日，全台每日通報的「非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）」人數介於20至42人之間，其中1月12日達42人、1月8日40人，數字起伏引發關注。適逢本周天氣出現「濕冷→回暖→再轉冷」的劇烈變化，是否與低溫相關成為討論焦點。

氣象署說明，周一中部以北及宜蘭低溫約14至15度，金門、馬祖僅10至11度，北台灣白天高溫仍低於20度，整天偏冷；周二清晨冷氣團仍在，但白天起逐漸減弱，各地多雲到晴，僅東半部與部分迎風面仍有零星降雨。周三至周五白天天氣相對穩定，日夜溫差擴大，尤其中南部早晚偏涼；不過週五晚間起鋒面與冷空氣接力報到，北部與東半部降雨機率提高，周六、周日中北部及東北部轉為明顯偏冷。

隨著天氣轉冷，外界關注是否影響到突發心跳停止（OHCA）案件。對此，內政部消防署公布近期「非創傷OHCA」統計數據，從去年12月31日至今年1月30日止，每日通報人數介於20至42人之間，雖偶有單日偏高情形，但整體變化未呈現與低溫同步上升的趨勢。

消防署呼籲，OHCA成因複雜，與個人健康狀況、慢性疾病及即時急救反應密切相關。氣象署則提醒，冷氣團影響期間沿海及離島風浪偏大，周四、周五清晨中南部可能有霧或低雲影響能見度，周末冷空氣強度仍有不確定性，請持續關注最新天氣資訊並做好保暖與安全準備。

