濕冷地獄再襲！北台大雨特報探十度 專家示警：挑戰寒流

（記者許皓庭／綜合報導）強烈大陸冷氣團今（20）日全面南下，氣象署同步發布北北基宜大雨及 16 縣市強風特報。氣象專家提醒，此波冷空氣具備挑戰「寒流」潛力，最冷時刻預計落在週三至週五清晨，屆時北部最低溫下探 10 至 12 度，中南部低溫亦僅 13 至 15 度。北台灣受濕冷天氣影響，民眾須慎防劇烈變天並注意保暖。

圖／強烈大陸冷氣團今（20）日全面南下，氣象署同步發布北北基宜大雨及 16 縣市強風特報。（翻攝 中央氣象署 網站）

中央氣象署於今日凌晨及上午陸續發布氣象特報，受強勁東北風影響，北台灣與宜蘭地區需防範短延時強降雨。目前基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區已列入大雨特報範圍。此外，高達 16 個縣市發布陸上強風特報，受影響區域包含基隆至台南、屏東、東部及離島地區，預計即日起至週三（21日）晚間，各地將出現平均風 6 級或陣風 8 級以上的強風，民眾應嚴防高空落物並減速慢行。

圖／中央氣象署於今（20）晨，針對全台 16 個縣市發布陸上強風特報。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」分析，此波冷意呈現「南北大不同」的特徵。受冷氣團影響，桃園以北、基隆至宜蘭與花蓮不只氣溫驟降，週五前更將維持短延時降雨的濕冷型態。相對地，中南部、台東及離島地區則以乾冷為主，僅有零星局部降雨。根據歐洲數值模式模擬，這波冷空氣強度極高且影響範圍廣、冷空氣梯度大，具有升級為寒流的機率。

氣象署預報員劉沛滕指出，週三晚間至週四是這波降溫的最核心時段，受到中層水氣移入影響，中部山區甚至可能出現零星雨勢。預計週五起水氣將逐漸減少，雖然週末冷氣團趨於減弱，但氣溫回升緩慢，全台早晚依舊偏冷，直到下週一才會明顯轉為溫暖。

由於此波降溫伴隨強風與連日雨勢，對高齡族群及心血管疾病患者構成威脅。專家特別呼籲，這段期間寒冷感受持續時間較久，民眾除了加強居家抗寒，戶外工作者與行車用路人也需隨時留意天氣特報與大眾運輸可能的延誤訊息。氣象署將持續追蹤冷空氣動向，不排除依最新模擬結果調整低溫警報強度。

