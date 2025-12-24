濕冷型冷氣團報到！最低溫急凍12℃ 「半個台灣」都有雨

生活中心／張尚辰報導

「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達。（圖／翻攝自進擊の天氣小編臉書）

今（24）日是平安夜，一年一度的聖誕節即將到來，但天氣也即將迎來大變化。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫，不過依照目前資料來看，跨年（31日）至元旦（1日）天氣應該會逐漸回暖。

進擊の天氣小編今日在臉書發文指出，今日東風吹向台灣，各地白天回暖，夜晚也沒有這麼冷，但中南部平地容易起霧。明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫。

進擊の天氣小編說，明日上半天外島、中北部、宜花地區會起風，開始降溫，白天高溫不超過20度；下午南部、台東也會開始起風降溫，至於晚上，各地將出現本次冷氣團之最低溫。

進擊の天氣小編預測，週五至週六清晨（26日-27日）受到冷氣團影響，全台溫度偏低；週六白天起，冷氣團逐漸減弱，各地開始回溫，但是夜晚至清晨時段，空曠地區仍需注意輻射冷卻造成的低溫。

降雨部分，進擊の天氣小編說明，本次冷氣團影響期間，會伴隨微弱的「華南雲雨帶」東移，因此將是「全台陰霾」且「北東部多雨」，若水氣較多，中南部也會出現飄雨的機會，整體感受較為「濕冷」。

至於大家關心的跨年天氣狀況，進擊の天氣小編在留言處補充，依照目前資訊來看，「跨年至元旦」時段，天氣應該有逐漸回暖的趨勢。

