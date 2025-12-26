濕冷天氣不減遊興！ 清水地熱竹簍煮蛋.玉米超夯

宜蘭縣 / 綜合報導

冷氣團發威，全台氣溫溜滑梯，大量遊客今(26)日湧入宜蘭知名景點「清水地熱公園」。不論是煮食區或是泡腳區，都擠滿觀光客，搶著體驗用地熱泉煮蛋跟香甜玉米。

撐著雨傘提著竹簍，將食材放入熱騰騰的溫泉裡，等個幾分鐘，就可以享用香噴噴的玉米，以及溫泉蛋，縱使天空飄著細雨，仍不減民眾熱情，不論是泡腳區或煮食區，人潮都是滿滿滿，販賣部更是大排長龍，還有人特地從台中來朝聖。

民眾說：「這邊空氣還滿好的啊，然後這邊又可以煮蛋煮一些玉米，然後剛好天氣冷，這邊又可以泡腳，其實來這邊就一舉多得。」民眾說：「我們是從台北來的，特地來這邊就可以泡溫泉，然後煮一些熱熱的東西，然後這邊環境也很乾淨，所以覺得很適合全家大小一起來這邊玩。」

這裡是宜蘭知名景點清水地熱公園，26日中午，冷氣團持續發威，大量遊客湧入園區，現場還一度，啟動停車場總量管制，實施一出一進政策，因為在這邊，不只能體驗溫泉煮食，還可以在充滿日式風情的，半露天湯屋享受鹼性泉。

民眾說：「這邊的水滑滑的，讚。」天氣冷餿餿，不妨揪一下親朋好友，一起來清水地熱走走，吃點美食泡個湯，好好暖胃又暖身。

