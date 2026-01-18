濕冷天氣來了！強烈冷氣團殺到「明起連凍5天」 雨最大地區曝

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署表示，今（18）日全台陽光露臉，南部高溫甚至可達28度，但好天氣僅剩一天。明晚起強烈大陸冷氣團南下，一路影響到週五，全台氣溫將逐日下滑，最冷時間點落在週三至週五清晨，北部、宜蘭地區低溫下探12度，屆時全台水氣也將偏多。

氣象署預報員曾昭誠指出，今天台灣雲量偏少，各地都可以見到陽光，白天溫暖偏熱，清晨入夜涼冷。今明兩天白天溫度落差不大，北中南可以出現20度以上高溫，南部甚至可以來到25至28度，夜晚18至20度。明天白天東北季風增強，北部及宜蘭溫度略為下降。

曾昭誠說明，明晚強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭率先降溫，週二白天北部、宜蘭整天都在20度以下，中南部也會慢慢下降，週三至週六清晨北部、宜蘭溫度偏低，清晨12至14度，中南部約15度，到了週五至週六過後溫度才會逐步回升。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，曾昭誠提及，明天東北季風增強，桃園以北、東半部降雨機率增加，有局部短暫雨發生機會，新竹、苗栗也有零星降雨。週一晚上至週二冷氣團南下，降雨範圍擴大，東北部、宜蘭、大台北山區有較大雨勢，北部、東半部降雨時間拉長。週三東北部、宜蘭、大台北山區持續較大雨勢，北部、東半部持續降雨，中南部山區也有一些降雨機會，週四至週六雨勢趨緩，迎風面東半部仍有降雨機會。

曾昭誠提醒，這波強烈大陸冷氣團最冷時間點落在週三至週五清晨，週四、週五中部3000公尺以上高山有下雪機會，週五、週六北部及東北部2000公尺以上山區也有結冰、下雪機會。

