濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」

記者蔣季容／台北報導

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。

氣象署預報員鄭傑仁說明，明天受東北季風影響，北台灣高溫下滑至20至23度，中南部25至27度，至於全台低溫則約15至19度。到了週五至週六東北季風減弱，北台灣高溫21至24度，不過受到南方雲系北移影響，全台有雨，中南部高溫略降至22至24度。到了週日東北季風再增強，北部高溫下滑至20至21度，中南部影響較小，高溫仍有24至28度。

降雨方面，鄭傑仁指出，明天桃園以北、宜蘭留意降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部較大雨勢。週五至週六雨區擴大至全台，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪、結冰機率。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁提到，週日南方雲系遠離，整體雨勢趨緩，不過東北季風增強，桃園以北、宜花及恆春有局部短暫雨，台東為零星雨，中南部多雲到晴。下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。

此外，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，下週後半週目前預報仍有較活躍冷空氣南下的情況，有可能讓溫度進一步降低，並且延續到接近年底左右的時間，不過預報變化仍大且時間較久遠，還需要持續再觀察。

