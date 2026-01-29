濕冷天氣全身拉警報！醫曝雨天「3大威脅」：3族群要注意

生活中心／張尚辰報導

黃軒表示，當濕度上升、氣溫下降時，容易增加感冒與支氣管炎等疾病風險。（圖／翻攝自Pixabay）

近期天氣不穩定，降雨頻繁，氣溫偏低。醫師黃軒指出，雨天對健康的影響不僅是「冷」，而是「濕冷疊加效應」所帶來的壓力。當濕度上升、氣溫下降時，人體需同時適應環境變化，容易導致末梢血管收縮，造成血壓波動與心臟負荷增加，也會影響關節與肌肉狀態，引發疼痛與僵硬，呼吸道防禦力下降，增加感冒與支氣管炎等疾病風險。

黃軒今（29）日在臉書發文說明，濕冷環境會使末梢血管收縮，造成血壓波動、頭暈，並增加心臟負荷，對高血壓與心血管疾病患者影響尤為明顯；同時，關節與肌肉在高濕環境下含水量改變，容易出現疼痛、僵硬與活動度下降，使關節炎與類風濕性疾病症狀加重。此外，呼吸道與黏膜防禦力在濕冷條件下變得脆弱，感冒、流感、支氣管炎與氣喘發作風險也隨之上升。

廣告 廣告

在生活照護方面，黃軒強調，保暖並非穿得越多越好，而是應加強頸部、腰腹、膝蓋與腳部等神經與血管交會的重要部位，以維持核心體溫與末梢循環。他建議，民眾回家後可利用約40度的溫水泡腳15至20分鐘，有助促進血液循環；室內溫度宜維持在22至25度，濕度控制在50至60%，避免環境過於潮濕，因「過濕對身體的傷害往往大於過冷」。

針對雨天外出安全，黃軒指出，臨床上常見雨天跌倒引發的後續問題，並非只有皮肉傷，長者可能因髖部骨折而導致失能，心血管疾病患者跌倒後也可能誘發心律不整或腦中風，孕婦滑倒則可能影響母胎安全。因此，他建議雨天外出時應穿著防滑鞋底，行走時放慢腳步，避免積水、磁磚與金屬地面，通勤族則可穿戴具反光效果的雨具，提高能見度與安全性。

在飲食與日常保健方面，黃軒表示，雨天常見腸胃不適並非偶然，濕冷會導致腸胃血流下降、消化酵素效率降低，甚至引發腸胃痙攣。飲食上應以溫熱、好消化為原則，如熱粥、熟蔬菜或薑湯；不過，對於有胃食道逆流或胃潰瘍病史者，薑湯不宜過濃，以免刺激胃黏膜。

此外，高濕度環境有利病毒存活，黃軒建議即使在雨天，也應每日進行2至3次通風，以降低呼吸道感染風險；關節不適者可透過熱敷與溫和活動如散步、太極拳來緩解疼痛；皮膚則需保持乾燥與透氣，避免因長時間潮濕引發濕疹或真菌感染。

黃軒最後提醒，濕冷的雨天對人體而言是一場「壓力測試」，長者、孩童、孕婦及慢性病患者更應提高警覺，只要在保暖、防滑、飲食與生活細節上多加留意，就能有效降低疾病與意外發生的風險，平安度過濕冷天氣。

更多三立新聞網報導

天冷小弟弟大縮水！醫曝「3情況」要注意：心血管疾病找上門

別拿食道開玩笑！「魚刺卡喉」吞飯超危險 醫示警：恐刺穿大血管

很多人愛吃！營養師曝外食族「6大熱量炸彈」 吃錯胖到哭

腎臟病不用戒咖啡！醫曝「黃金杯數」：結石風險降低31％

