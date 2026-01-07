濕冷天氣又來「明3地下雨」！連3天恐跌破7度 週六再迎冷氣團

記者蔣季容／台北報導

一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

還沒冷完！中央氣象署今（7）日表示，明天水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部雨勢。週五（9日）強烈大陸冷氣團減弱，不過隔天又有一波大陸冷氣團。氣象署提醒，週六前全台各地早晚仍要留意輻射冷卻，尤其是竹苗、南部近山區可能下探至7度。

氣象署預報員賴欣國說明，明天同樣受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，水氣稍為增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部雨勢，桃園以北有零星降雨，新竹以南則是多雲到晴。週五（9日）白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍微回升，東半部、恆春半島有局部雨勢，其他地區則是多雲到晴。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

賴欣國指出，這波強烈大陸冷氣團影響至週五，升級為寒流機率低，因為台北雲量多，輻射冷卻沒這麼強，目前預報未看到10度以下低溫。週六（10日）晚上又有一波大陸冷氣團，影響至下週一（12日）清晨。

賴欣國提及，下週一白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，不過受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；週一白天至週三（14日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

賴欣國提醒，今天一直到下週一，早晚仍要留意輻射冷卻，週六前西半部、宜蘭早晚低溫11至13度，空曠地區、近山區會有10度以下低溫，尤其是竹苗、南部近山區可能下探至7度以下。

