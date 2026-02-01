濕冷天氣害關節疼痛？醫曝「頸、腰、膝、腳」保暖最重要

雨天最怕的不是冷而是「濕冷疊加效應」，當濕度上升加上氣溫下降，會同時造成末梢血管收縮、關節肌肉含水量改變及黏膜防線變脆弱，使雨天成為關節炎、心血管事件、跌倒意外的高峰期。

當濕度上升加上氣溫下降，會同時造成末梢血管收縮、關節肌肉含水量改變及黏膜防線變脆弱。（示意圖／Pexels）

重症醫師黃軒在發文表示，濕冷環境下末梢血管收縮會導致血壓波動、頭暈、心臟負荷增加，關節與肌肉含水量改變則引發疼痛、僵硬、活動度下降，黏膜防線變脆弱更使感冒、支氣管炎、氣喘發作風險上升。他強調，保暖的重點不在於穿得多，而是要穿對位置，特別是神經與血管交會處。

廣告 廣告

黃軒指出，頸部受涼會影響腦部血流與自律神經，容易引發頭痛、肩頸僵硬；腰腹牽動核心溫度與腸胃蠕動；膝蓋在濕冷環境下會加重骨關節炎、類風濕疼痛；腳部末梢循環差，寒意會從這裡一路向上傳導。他建議回家後用攝氏40度溫水泡腳15至20分鐘，並維持室內溫度在攝氏22至25度、濕度50%至60%之間。

頸部受涼會影響腦部血流與自律神經，容易引發頭痛、肩頸僵硬。（圖／Photo AC）

黃軒提醒，雨天跌倒的危險不只是外傷，老年人可能因此髖部骨折導致失能風險倍增，心血管病人跌倒後可能誘發心律不整或腦中風，孕婦滑倒則直接影響母胎安全。他建議穿防滑鞋底、避開積水、磁磚、金屬地面，騎車或步行通勤者應使用反光雨具。

在飲食方面，黃軒說明濕冷環境會導致腸胃血流下降、消化酵素效率變差，低溫還可能造成胃腸平滑肌痙攣。他建議選擇溫熱、好消化的食物如薑湯、熱粥、熟蔬菜，以及山藥、薏仁、紅豆等食材，但提醒有胃食道逆流或胃潰瘍者應適量飲用薑湯，避免刺激胃黏膜，並應避免冰飲、生食、油炸等食物。

研究顯示高濕度會增加病毒存活時間，提高呼吸道感染風險。（圖／Photo AC）

黃軒指出，研究顯示高濕度會增加病毒存活時間，提高呼吸道感染風險，建議每天通風2至3次、每次30分鐘。氣壓與濕度變化會影響關節內壓導致疼痛，可透過熱敷、溫和活動如散步、太極來緩解。低溫誘發血管收縮使血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，有高血壓者在雨天更要量血壓。

黃軒特別提醒長者應少出門、有人陪伴、避免久坐，孩童要注意防滑、防淋雨、勤洗手，孕婦則應優先考量鞋底防滑，將安全放在第一位。

延伸閱讀

台男在札幌被捕！約「不到20歲」女網友飯店見面 涉毆打被捕

嘉南羊乳發聲明「挺行銷公司」 全網看傻：把羊編努力歸零

憂靖國神社風波被炎上？陸優衣庫 「下架寶可夢訂製T恤」