濕冷天氣掰掰！專家「曬1圖」示警：台灣也在影響範圍

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今（23日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，上午苗栗以北及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；不過白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，週末將迎好天氣，前中央氣象局局長鄭明典PO圖表示「有負北極振盪訊號」，台灣也在影響範圍。





鄭明典解釋北極振盪指數，台灣也會在影響範圍內。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書發文解釋，通常北極振盪指數在-2至2之間被視為雜訊，不顯著。但若指數持續小於-2，天氣變化上就容易出現「負北極振盪」特徵。其運作邏輯是暖空氣入侵北極圈，迫使北極圈的冷空氣外流至中緯度地區，帶來局部嚴寒天氣。他進一步解釋，北極冷空氣並不會隨便亂竄，受到海陸分布的影響，負北極振盪發生時，冷空氣最容易外流的區域，第一個是北美，尤其美國東北受到的影響最顯著，常會有持續的冬季風暴影響；其次是西歐地區，這部分變異度必較大；第三就是東北亞方向，影響日韓，台灣則是在影響範圍的邊緣。

隨著強烈大陸冷氣團減弱，週末天起回溫放晴。（圖／翻攝自NCDR）

環境部空氣品質預報顯示，今日（23日）白天起隨冷氣團減弱，環境風場轉為東北風至東北東風。迎風面擴散條件佳，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門則為「普通」等級。中南部位於下風處，污染物稍易累積，提醒敏感族群留意。

