濕冷天氣救星！保暖禦寒5款小物推薦：圍巾、毛帽、打底衫…趙露思同款發熱衣被狂問

跨年夜還沒倒數，寒流先來報到！氣溫一路下探，外套再厚都不夠，真正懂穿的人早就把戰力加在「保暖服飾小物」上。這次分享：發熱衣、打底衫，搭配圍巾一圍、毛帽一戴，不只把冷空氣全面封鎖，還能順手替穿搭加分，拍照也不怕顯邋遢。

保暖服飾小物推薦：發熱衣

面對冬季濕冷雨溫差變化，想要穿得保暖又不厚重，發熱衣成為冬日衣櫥中的必備單品，不僅能有效鎖溫，也能提升整體穿搭的舒適度與層次感。

趙露思同款莫代爾發熱衣以磨毛加厚提升保暖度，卻依然輕盈不顯臃腫，並使用AirWarm空氣鎖溫技術，提升貼身穿著的舒適感；劉浩存同款芭蕾領發熱衣主打柔潤親膚，透過俐落剪裁在視覺上修飾身形，穿出輕盈柔軟的冬季質感；王一博同款輕量發熱衣則以溫暖不厚重的特點打造近乎裸感的舒適體驗，並強調吸濕、鎖溫與抗濕冷等機能表現，成為冬季日常與戶外活動的實穿首選。

保暖服飾小物推薦：打底衣

台灣冬季忽冷忽熱，穿得太厚容易悶熱不適、穿得太薄又擔心著涼，這時只需一件輕薄的打底衣作為內層再搭配外套，就能輕鬆溫差變化。

羽絨羊毛打底衣採用「小羽絨」創新科技，打造蓬鬆卻輕盈的穿著體感，並結合羊毛材質，觸感輕膚柔軟不刺癢；羊毛小高領木耳邊打底衣時髦百搭，精緻木耳邊設計提升造型層次，可單穿也能做為內搭，讓冬日造型更有變化；蠶絲羊毛小高領打底衣則完美修飾頸部線條，兼顧保暖與氣質，輕鬆穿出簡約時尚感，其中榛果慕斯色更是人氣首選。

保暖服飾小物推薦：圍巾

Gap針織圍巾就是那種一圍上就不想拿下來的存在，柔軟親膚、保暖度在線，沒有刺癢感，直接貼脖子也很OK。不管是搭大衣、羽絨或針織衫，都能自然融入。

保暖服飾小物推薦：毛帽

冬天可愛值擔當—GU羅紋毛帽，編織紋理厚實但不笨重，透過翻摺變成捲邊帽，多一點街頭感或乖乖感隨你切換。休閒穿很加分，搭西裝外套也意外不違和，隨手一戴就有造型的神隊友。

保暖服飾小物推薦：居家服

冬季居家時間拉長，睡眠品質更顯重要，而長時間貼身穿著的睡衣正是關鍵，不只要保暖，還得柔軟親膚、透氣不悶，讓身體從入睡到醒來都舒適。

防蟎睡衣主打防蟎功能，特別適合有寵物的居家環境，以及肌膚較敏感、容易不適的族群；加厚絨毛睡衣帶來像被小狐狸擁抱般的溫暖，寬鬆不臃腫的版型，做家事也能自在活動、不受拘束；珊瑚絨連帽睡衣則自帶「暖被感」，連帽設計從頭暖到腳，穿上立刻一鍵升溫，並加入抗靜電設計，全面提升冬日居家穿著的舒適體驗。

